Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler

Tecavüzcüyü yakalayan öfkeli kalabalık dövdükten sonra hızını alamayıp timsahların önüne attı. O anlar saniye saniye cep telefonları tarafından kaydedildi.

Tecavüzcüyü timsahın önüne attılar!

1 / 59 Meksika'da bir tecavüz zanlısını linç etmek isteyen vatandaşlar hızını alamadı. Adamı döven kalabalık ardından timsahların önüne attı.

2 / 59 Oaxaca de Juárez şehrinde yaşanan olayda 20 yaşındaki Jacinto iki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla yakalandı. Polis karakoluna götürülen adam, vatandaşların öfkesinin hedefi oldu.

3 / 59 50 kişilik bir grup polis merkezine gelerek adamı zorla dışarı çıkardı. Adamı linç etmek isteyen kalabalık grup, daha sonra hızını alamayarak şok edici bir şey yaptı.

4 / 59 Jacinto’yu yakınlardaki bir parkta bulunan timsah kafesinin içine atan öfkeli grup olacakları izlemeye başladı.

5 / 59 Gruba müdahale edemeyen karakoldaki polisler ise eyalet polisine haber verdi. Takviye ekiplerin gelmesiyle grup dağıtılırken, timsah kafesinin içindeki adam da dışarı çıkarıldı.

6 / 59 Vücudunda çok sayıda kırık olduğu belirlenen ve durumunun ciddi olduğu açıklanan Jacinto hastaneye kaldırıldı.

7 / 59 Olayın görüntüleri sosyal medyada da yayınlanırken, adamı timsahların arasına katılan kişilerle ilgili soruşturma da sürüyor.

8 / 59 TİMSAHIN MİDESİNDEN İNSAN ÇIKTI Endonezya'da timsah tarafından yenilen adamın kalıntılarına ulaşıldı. Olay yerinde bulunan kişilerin şüphesi üzerine ortaya çıkan gerçek görenleri dehşete düşürdü. Dev timsahın midesi yarıldıktan sonra talihsiz adamın ayak, kafa, kol gibi bazı parçaları kaldığı görüldü.

9 / 59 Endonezya'da timsah tarafından parçalanıp yenilen adama ait vücut kalıntıları, yakalanan hayvanın midesinden vatandaşlar tarafından çıkartıldı.36 yaşındaki Andi Aso Erang isimli adamı yediğinden şüphelenilen timsah, polisler tarafından vurularak öldürüldü.

10 / 59 MİDESİNDEN PARÇALAR ÇIKTI Timsahın karnını yaran vatandaşlar içinden Erang'a ait olduğunu düşündükleri insan parçaları çıkarttı.

11 / 59 Olay çevredeki meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonları yardımıyla görüntülendi.

12 / 59 İşte o anlarda çekilen kareler...

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16 / 59 TİMSAHIN İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ Amerika'nın Alabama eyaletinde 5 kişilik bir aile devasa bir timsahı vurarak öldürdü.

17 / 59 Boyu 4 metre 60 santim olan dev timsah tam 453 kilo geldi.

18 / 59 Mandy Stokes ve ailesi Thomaston yakınlarında dev bir timsah gördüler.

19 / 59 Cuma gecesi gördükleri timsaha kurşun yağdıran Mandy Stokes, gece yarısı başlattığı avı Cumartesi sabahına kadar sürdürdü.

20 / 59 Onca kurşunla vurulan dev timsah güçlükle yakalandı.

21 / 59 Avladıkları hayvanı satan aile inanılmaz bir gerçekle karşı karşıya kaldı.

22 / 59 Derisi yüzülen bu dev timsahın karnından 100 kiloluk bir geyiğin parçaları çıktı.

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31 / 59 Hepimize Yetecek Kadar Antilop Var Güney Luangwa Milli Parkı'nda timsah ve leoparın akşam yemeğinde antilop vardı.

32 / 59 Su içen antilobu gözüne kestiren nil timsahı akşam yemeği için bir hayli keyifliydi.

33 / 59 Ancak avını yemeğe hazırlanan timsah, bir anda davetsiz bir misafirle karşılaştı.

34 / 59 Timsahın antilop ile mücadelesini uzaktan takip eden leopar antilobun öldüğünden emin olduktan sonra yemeğe ortak oldu.

35 / 59 Leoparın yemeğine ortak olmasına izin veren timsahın bu şaşırtıcı anları çevredeki turistler tarafından böyle fotoğraflandı.

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43 / 59 DAVETSİZ MİSAFİR Zambiya'da çekilen bu görüntelerde aslan ailesi avladıkları antilobu yerken bir anda davetsiz bir misafirle karşılaştı.

44 / 59 Yaklaşan timsah aslanların yemeğine ortak olmaya kalktı.

45 / 59 Bu anda aslan ailesi ve timsahla amansız bir mücadele başladı.

46 / 59 Sonunda aslanlar timsahı uzaklaştırmayı başardı.

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51 / 59 TİMSAH ASLANA KAFA TUTARSA Güney Afrika ülkesi Botswana’da bir aslan yavrusuna saldıran timsahın sonu kötü oldu.

52 / 59 Haberi İngiliz Daily Mail gazetesi "Bana dokunma bebeğim" başlığıyla verdi.

53 / 59 Bir nehir kenarına su içmek için inen yavru aslana saldıran timsah karaya çıktıktan sonra, aslanın annesi ve yavrularının gazabına uğradı.

54 / 59 Kızgınlıkla timsahın etrafında dönen dişi hayvanlar, pençe ve diş darbeleriyle timsahı bayılttıktan kısa bir süre sonra mideye indirdi.

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