11 Nisan Şans Topu sonuçları: Son kez devretti! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları sorgula)

Şans Topu sonuçları dün akşam yapılan 878. hafta çekilişi ile belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba akşamı düzenlenen ve iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi ile haftanın sayıları belirlendi. İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşan Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yine çıkmadı. Böylece Şans Toopu 3. kez devir etti. Aynı Sayısal Loto çekilişinde olduğu gibi Şans Topu'nun gelecek hafta yapılacak çekilişinde 5+1 bilen yine olmaz ise büyük ikramiye beş bilenlere dağıtılacak. Haftaya devreden ikramiye ise 2,6 milyon lira. 11 Nisan Şans Topu sonuçları, haftanın sayıları ve detaylar haberimizde. 11 NİSAN ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULA 06 - 23 - 25 - 26 - 30 + 04 Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde, 5 artı 1 bilen çıkmayınca 2 milyon 609 bin 988 lira 25 kuruş haftaya devretti. Üçüncü kez devreden oyunun bu haftaki çekilişinde, 2 milyon 148 bin 653 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 223 bin 174 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 682 bin 112 lira 47 kuruş aktarılacak.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 4 bin 186 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 411 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 3 bin 31 kişi 40 lira 55'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 746 kişi 20 lira 40'ar kuruş, 3 bilen 100 bin 277 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 77 bin 126 kişi 5 lira 70'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 263 bin 784 kişi 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak. ŞANS TOPU DEVİR KURALI Sayısal oyunların oyun planları gereği; Sayısal Loto, Şans Topu ve On numara oyunlarında 4.kez büyük ikramiyeyi bilen olmaması halinde büyük ikramiye tutarı bir alt grupta ikramiye bilenlere dağıtılır. Süper Loto oyununda ise devir sınırlaması olmadığı için,altı rakamı doğru tahmin eden çıkana kadar devir devam etmektedir. Bu nedenle Sayısal Loto oyununun 14/01/2017 tarihli 1053. hafta çekilişi ve 17 Mart 2018 tarihli çekilişin sonucunda; 4.kez 6 bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır. Aynı şekilde daha önce de Şans Topu oyununun 01/08/2012 tarihli 581. hafta çekilişinde ve Sayısal Loto oyununun 26/03/2016 tarihli 1011. hafta çekilişinde 4. kez büyük ikramiyeyi bilen olmadığı için büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtılmıştır.