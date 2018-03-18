20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali

Adana'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivalinde sahnelenecek oyunların biletleri gişelerden satışa çıkarıldı.

Festival kapsamında izleyiciyle buluşacak oyunların biletleri Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosunun gişelerinden satışa sunulmaya başlandı.

Bilet satış noktalarına gelen tiyatro severler dünden itibaren sıra alıp bekledikten sonra 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak festivalin biletlerine kavuştu.

Festivalin ilk biletlerini satın alan Saadet Ballı, gazetecilere, önceki yıl da festivalin ilk biletini kendisinin aldığını ifade etti.

Ballı, 15 yıldan bu yana takip ettiği festivalin hak ettiği yerde olmadığını düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Dün öğle saatlerinde buraya gelip en ön sıraya girdim. Geceyi burada bekleyen diğer kişilerle sohbet ederek geçirdik. Tiyatro sevgisini insanlara aşılamaya çalışıyoruz. Tiyatro hayatın kendisidir. İyi ki festivalimiz var."

Biletler, saat 16.00'dan itibaren internet üzerinden de satışa sunulacak.