Aramızdalar! 23 bin 658 tacizci dışarıda özgürce dolaşıyor

Adalet Bakanlığının resmi verilerine göre 2016 yılı cinsel istismar şikayetlerinin sayısı 29 bin 504 oldu. Açılan dava sayısı ise 15 bin 6. Bu davalardan çıkan, hapis cezası ise sadece 5 bin 846 oldu. Yani 29 bin 504 şikayetten sadece 5 bin 846'sı hakkında hapis cezası verildi.

“KRAVATI BIRAKIN ARTIK”



Sözcü'de yer alan habere göre, CHP Adana Milletvekili Elif Doğan Türkmen, konuyu TBMM gündemine taşıdı. ”Kadın cinayetlerinde de, kamuya mal olmayan tüm davalarda ne yazık ki hem iyi hâl indirimleri, hem de tahrik indirimleri uygulanmaktadır. Bu nedenledir ki Türkiye'de kadın cinayetlerinin önüne bir türlü geçilemiyor” diyen Türkmen şunları söyledi:

”11 Şubat 2015’deki Özgecan Aslan cinayetinin üzerinden üç yıl geçti ama ne yazık ki bu üç yıl içerisinde Türkiye'de kadın cinayetleri artarak devam etti, çocuk cinsel istismarı artarak devam etti ve çok kötü bir tesadüf, yine, Özgecan'ın ölüm yıl dönümünde Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismar suçu işlendi ve o çocuk hastaneden henüz tedavi edilerek taburcu oldu. Sanık tutuklandı, şu anda Adana Cezaevinin dışında bir yere gönderildi başına bir iş gelmesin diye, bulunduğu cezaevi saklanıyor. Artık ülkemizde 18 yaşın altındaki tüm çocuklarla ilgili olarak mutlaka ama mutlaka cinsel istismar suçunda rıza aranmaksızın en ağır cezanın verilmesi, kadın cinayetinde de artık ‘Kravatını taktı’ diye hiçbir sanığa iyi hâl indiriminin uygulanmaması şarttır”