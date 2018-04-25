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'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

24 Haziran seçim sonuçları için yapılan anketleri değerlendiren Posta yazarı Candaş Tolga Işık bugünkü köşe yazısında, "Anketlere, partilerin oy oranlarına bakınca ilk turda Abdullah Gül’ün seçilme şansı çok az, Meral Akşener’in ise hiç yok" ifadelerini kullandı

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

Işık'ın "Erdoğan ilk turda işi bitiremezse ne olur?" başlığıyla yayımlanan (25 Nisan 2018) yazısında şu ifade de yer aldı:

"Herkes Abdullah Gül’ün aday olup olmayacağını merak ediyor. AK Parti cephesindeki bekleyiş sürerken Gül cephesi ser verip sır vermiyor. Daha önce de yazdım. Son 10 yılı sıfır riskle geçiren Abdullah Gül kazanacağından yüzde 100 emin olmadığı sürece bu topa girmez. Kaldı ki an itibarıyla Abdullah Gül aday olsa, şu şartlar altında dahi ilk turda seçilmesi çok zor."

Anketlere, partilerin oy oranlarına bakınca ilk turda Gül’ün seçilme şansı çok az, Akşener’in ise hiç yok.

Peki, CHP’nin göstereceği adayın (Kılıçdaroğlu, Büyükerşen, Kesici, İnce, vs...) var mı? Yok. HDP en güçlü ismi olan Demirtaş’ı gösterse onun ilk turda seçilme şansı var mı? Yok.

Kimin var?

Yüzde 40-45 bandındaki kemik seçmenini kenetleyip buna milliyetçi duyarlılıkları olan (yüzde 10-15’lik) MHP seçmenini de ekleyebilirse bir tek Erdoğan’ın var.

Erdoğan ilk turda bu işi bitirirse herkese geçmiş olsun.

Erdoğan ilk turda seçilemez ve olur da Gül aday olup ikinci tura “muhalefetin ortak adayı” olarak girerse ne olur işte orası karışık.

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24 haziran seçim sonuçları anket Abdullah Gül Meral Akşener

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
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marul akşener şenin oyu %10 u bile zor bulur ulan mhp nin toplam oyu 15 di zaten kadın bütün mhplileri kandırıp safına çekse 15 ediyor neyin kafasını yaşıyorsunuz acaba ...
Değişim şart olmuştur.. Allah'ın izniyle hak hukuk adalet gelecek.tayiban rejimi yikilacak Türkiye cumhuriyeti ilelebet devam edecek..Güneş yeniden doğacak.. AKŞENER Gelecek Türk milleti huzur bulacak..AKŞENER Türk milletinin ortak adayıdır...
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