27 Aralık Şans Topu sonuçları: Şanslı numaralar belli oldu!

2018 yaklaşırken büyük ikramiye kazanma umuduyla pek çok kişi yılın son Şans Topu çekilişi için kupon doldurdu. Yapılan çekilişte 27 Aralık Şans Topu sonuçları için 5+1 sayı belirlendi. Noter huzurunda belirlenen bu sayılar bu hafta kim kazandı kimin kimin şansı yaver gitmedi göstererecek. İşte haftanın şanslı numaraları ve büyük ikramiyenin ikiye bölündüğü Şans Topu sonuçları...

862. hafta numaraları: 6, 8, 25, 28, 33 + 5

27 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatıran iki talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş kazandılar. Diğer İkramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 903 kişi 3'er ikramiye alacak.