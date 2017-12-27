HABER

27 Aralık Şans Topu sonuçları: Şanslı numaralar belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 21:21 | Son Güncelleme 5 saat önce

2017 yılının son Şans Topu sonuçları 27 Aralık akşamı yani bu akşam çekildi. Yapılan çekilşte 5+1 numara belirlendi ve numaralar noter tarafından onaylandı. MPİ'nin açıkladığı Şans Topu sonuçlarına göre haftanın 2 talihlisi Eskişehir ve Kocaeli'nden çıktı! İşte 27 Aralık Şans Topu sonuçlarının belirleyicisi haftanın şanslı numaraları...

27 Aralık Şans Topu sonuçları: Şanslı numaralar belli oldu!

2018 yaklaşırken büyük ikramiye kazanma umuduyla pek çok kişi yılın son Şans Topu çekilişi için kupon doldurdu. Yapılan çekilişte 27 Aralık Şans Topu sonuçları için 5+1 sayı belirlendi. Noter huzurunda belirlenen bu sayılar bu hafta kim kazandı kimin kimin şansı yaver gitmedi göstererecek. İşte haftanın şanslı numaraları ve büyük ikramiyenin ikiye bölündüğü Şans Topu sonuçları...

862. hafta numaraları: 6, 8, 25, 28, 33 + 5

27 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI İKRAMİYE DAĞILIMI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu hafta kuponlarını Eskişehir'in Odunpazarı, Kocaeli'nin İzmit ilçesinden yatıran iki talihli 360 bin 891 lira 50'şer kuruş kazandılar. Diğer İkramiye dağılımları ise şu şekilde oldu:

5 bilen 25 kişi 2 bin 887 lira 55'er kuruş, 4 artı 1 bilen 241 kişi 299 lira 95'er kuruş, 4 bilen 2 bin 712 kişi 35 lira 45'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 653 kişi 18 lira 35'er kuruş, 3 bilen 78 bin 260 kişi 4 lira 30'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 62 bin 428 kişi 5 lira 45'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 214 bin 903 kişi 3'er ikramiye alacak.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
şans topu Şans Topu sonuçları

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

Ne yaptın çocuk! Günün en acı haberi

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

AK Partili vekilden sert sözler: Hattımız Erdoğan karşıtlığıdır deyin bilelim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

100 kişilik ekip Fatmagül'ü aradı, çantasını buldu

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

Adliyede çocukları döven polis hakkında soruşturma başlatıldı

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

TSK'daki FETÖ yapılanmasını çözmek için 86 bin hat incelendi, 78 asker tespit edildi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

Yurtta kalan öğrenciler zehirlendi

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İzmir'de bir ilk! Müftü nikah kıydı

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İstanbul'da yılbaşı alarmı! 37 bin polis görev yapacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.