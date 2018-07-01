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70 yıldır bakkal işletiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2018 10:16 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık 70 yıldır bakkal işleten İbrahim Alışık (90), 15 metrekarelik dükkanında zamana meydan okuyor.

70 yıldır bakkal işletiyor

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesinde yaklaşık 70 yıldır bakkal işleten İbrahim Alışık (90), 15 metrekarelik dükkanında zamana meydan okuyor.
Kent merkezine 180 kilometre uzaklıktaki Kemaliye ilçesinde, vatandaşların 'Ergülü İbrahim' olarak tanıdığı İbrahim Alışık, geçen zamana rağmen, 45 yıldır aynı yerde işlettiği bakkal dükkanında süper marketlerle mücadele ediyor. Babasının vefatı ile 1950'li yıllarda Kemaliye ilçesinde bakkal dükkanını devralan Alışık, katır üzerinde köy köy dolaşarak halka çeşitli ürünler satarak geçimini sağladı. 70 yıllık esnaf Ergülü İbrahim’i ilçede tanımayan yok. Yıllara meydan okuyan Alışık, yaşına rağmen sağlıklı ve dinç bir halde bakkalını her sabah erkenden açtığını, ancak işlerin eskisi gibi olmadığını söyledi.
'SİFTAH ETMEDİĞİMİZ GÜNLER OLUYOR'
Evli ve 3 çocuk, 6 torun sahibi olan İbrahim Alışık, babasının vefat etmesiyle bakkalı devraldığını, 45 yıl önce ise şu anki dükkana taşındığını söyledi. Eskiden yokluk yaşandığını, ancak işlerinin daha iyi olduğunu ifade eden İbrahim Alışık, "Şimdi büyük marketler bizi yedi. Marketler açılınca, siftah etmediğimiz günler oluyor. Emekliliğim var, Allah sonumuzu hayır etsin. Bakkalığa başladığımda ekmeğin tanesi 25-30 kuruştu, eskiden bu kadar çeşit yoktu, bulgur, mercimek gibi bakliyatlar satardık, şimdilerde çamaşır sodasına kadar her bir şey var. Şimdi her aradığın şeyi buluyorsun" diye konuştu.

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70 yıldır bakkal işletiyor70 yıldır bakkal işletiyor70 yıldır bakkal işletiyor70 yıldır bakkal işletiyor

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