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ABD'de köleler üzerinde deney yapan doktorun heykeli kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 22:20 | Son Güncelleme

Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney yapan jinekolog Dr. Sims'in New York'ta Central Park'ta bulunan heykelinin başka bir yere taşınmasına karar verildi

NEW YORK (AA) - ABD'de New York kent yönetimi, 19. yüzyılda Afro-Amerikan köle kadınlar üzerinde deney amaçlı ameliyatlar yapan doktorun Central Park'taki heykelini kaldırdı.

Kent Tasarımı Komisyonu, dün yaptığı oylamada, jinekolog Doktor J. Marion Sims'in Central Park'ta bulunan heykelinin kaldırılmasına karar verdi. Komisyonun, Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun şehirdeki "nefret sembollerinin" kaldırılması konusunda çalışmalar yürütmek üzere kurduğu danışma heyetinin önerisi üzerine bu kararı aldığı belirtildi.

Central Park'ın kuzeydoğu köşesinde, 103. Cadde girişinde bulunan bronz heykel bugün granit kaidesinden çıkarıldı. Heykelin, Sims'im mezarının bulunduğu Brooklyn'deki Green-Wood Mezarlığı'na konulacağı belirtildi. Heykel yeni yerinde Sims'in köleler üzerinde iradeleri dışında deneyler yaptığına dair bilgilendirici bir levhayla birlikte sergilenecek.

"Modern jinekolojinin babası" olarak anılan Dr. Sims'in 1840'ların ortasında geliştirdiği bir tedavi kapsamında Alabama eyaletinde bir plantasyonda çalışan 11 Afro-Amerikan köle kadın üzerinde deneyler yaptığı ve 1850'lerde New York'a taşındıktan sonra tedaviye dair tuttuğu notlarda kadınların kimliğini gizlediği ortaya çıkmıştı.

New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı de Blasio, bundan 8 ay önce, Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde Amerikan İç Savaşı'nın kölelik yanlısı tarafı olan Konfederasyon Ordusunun komutanlarından Robert E. Lee'nin heykelinin kaldırılması konusundaki tartışmalar sırasında New York şehrinin de ırkçı anlamlar taşıyan kentsel sembollerinden arındırılması için bir danışma heyeti oluşturulmasına karar vermişti. Sims'in heykelinin kaldırılması heyetin icraata geçirilen ilk tavsiyesi oldu.

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