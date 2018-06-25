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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 16:58 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tebrik etti!

Abdullah Gül'ün basın ofisinden yapılan açıklamada, "11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün öğle saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti ve başarılar diledi." ifadelerine yer verildi. (AA)


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