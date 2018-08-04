Abdullah Gül'ün doktoru tutuklandı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, hafta başında eski Gazi Üniversitesi personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. O isimler arasında 11. cumhurbaşkanı Gül'ün görevde olduğu dönemde yakın doktoru olan Sedat Caner 'in de bulunduğu ortaya çıktı.
Habertürk'ün haberine göre, Caner, savcılık sorgusunun ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nde hakim karşısına çıktı. Ankara 1. Sulh Ceza Hakimi Sezer Söylemez, Caner'in "Fetö üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmasına karar verdi.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Savcılık dosyasında Caner'in Fetullah Gülen'in özel doktoru Tuncay Delibaşı ile irtibatlı olduğu, Bank Asya hesabında artış olduğu ve ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespitlere yer verildi. Ancak Caner bu suçlamaları reddetti. FETÖ üyesi olmadığını, örgütün haberleşme ağı ByLock'u kullanmadığını savundu. 2012 yılından itibaren Gül'ün yakın doktorluğu ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Müdürlüğü görevini yürüttüğünü söyledi. Caner, Gül'ün görev süresinin dolmasının ardından ise kendi isteği ile Cumhurbaşkanlığı'ndaki işini bıraktığını belirten Caner, Ekim 2016'da Gazi Üniversitesi'ndeki görevinden kanun hükmünde kararname ile ihraç edildiğini kaydetti.
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