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Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

İstanbul merkezli operasyonda tutuklanan Adnan Oktar'ın, konulduğu Silivri Cezaevi'nden, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledileceği belirtildi.

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 168 kişi tutuklandı. Tutuklanmasının ardından Silivri Cezaevi'ne konulan Adnan Oktar'ın Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmesine karar verildi.

CEZAEVİNDE TEK KİŞİLİK HÜCREDE TUTULACAK

Oktar'ın Edirne'ye getirilerek F Tipi Kapalı Cezaevi'ne konulacağı belirtildi. Adnan Oktar'ın cezaevinde tek kişilik hücrede tutulacağı öğrenildi.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DA ORADA

Adnan Oktar'ın konulacağı Edirne F Tipi Cezaevi'nde, HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan da bulunuyor.

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