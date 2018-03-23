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Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 11:15 | Son Güncelleme

Afrin Cezaevi'nde, PKK/PYD'li teröristlerin kendilerine katılmayanları tecrit edip, işkence yaptığı ortaya çıktı. Teröristler çoğu insanı bu koğuşlarda Öcalan'ın konuşmalarını dinleterek öldürmüş.

Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin'de PKK/PYD'nin kontrolündeki bin kişilik cezaevinde neler yaşandığı ortaya çıktı. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor.

2 METREKARELİK ODALAR

Örgüte katılmayı reddeden insanları 20'şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar. Tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD'lilerin ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlar. Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD'liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın konuşmaları banttan dinletiliyordu. Bu dinletilerin ardından bazı mahkumlar ise öldürülüyordu.

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HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİŞ

PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD'liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan DEAŞ'lıları da Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. (Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
Afrin cezaevi PKK PYD Abdullah Öcalan

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