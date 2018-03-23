Afrin'de kan donduran detaylar ortaya çıkıyor! Öcalan konuşmalarını dinletip öldürmüşler!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarıyla yaptığı Zeytin Dalı Harekâtı ile temizlenen Afrin'de PKK/PYD'nin kontrolündeki bin kişilik cezaevinde neler yaşandığı ortaya çıktı. 500 koğuşu bulunan cezaevinde 100 tecrit odası bulunuyor.

2 METREKARELİK ODALAR



Örgüte katılmayı reddeden insanları 20'şer kişilik koğuşlara 50 kişi dolduran PKK/PYD'liler, örgütten kaçarken yakalananları ışıksız oturaksız ve 2 metre karelik tecrit odalarına hapsediyorlar. Tecrit odalarına çırılçıplak koyulan PKK/PYD'lilerin ayakların altından ise sürekli suyun akmasını sağlıyorlar. Tecrit hücrelerinin kapılarında nöbet bekleyen PKK/PYD'liler tutuklulara sürekli olarak terörist başı Abdullah Öcalan'ın konuşmaları banttan dinletiliyordu. Bu dinletilerin ardından bazı mahkumlar ise öldürülüyordu.

HER ODAYA AJANLAR YERLEŞTİRMİŞ



PKK/PYD cezaevinde kalanlara yapmadıkları işkenceyi bırakmadı. Terör örgütü cezaevindekileri etkilemek için koğuşlara kendi ajanlarını da yerleştirmiş. PKK/PYD'liler kendilerine yakın kişileri koğuşlardan ayırarak sorguladıktan sonra savaşmak için ön cephelere göndermişler. Ancak yanlarında kaçmaları halinde onu infaz edecek başka bir teröristle. PKK/PYD bu cezaevinde tutulan DEAŞ'lıları da Türkiye ile savaşmaları karşılığında serbest bıraktı. (Akşam)