Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ Terör örgütü YPG/PYD unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristlerin, birer tanker, kamyon ve otomobili ateşe verdiği anlar yansıdı. Görüntüler TSK’nın resmi Twitter sayfası tarafından “Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor” başlığıyla verildi.

TSK ve ÖSO, Afrin’in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti. TSK, resmi Twitter hesabından Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde İHA'lar tarafından yakalanan teröristlerin Afrin şehir merkezinde araçları yaktıkları görülüyor.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.

TSK YALANLADI: GERÇEK DIŞIDIR



TSK, Afrin kent merkezinde hastane vurulduğu yönünde dolaşıma sokulan haberleri yalanlamıştı. Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.

TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin Hastanesi'nin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri paylaşıldı. TSK, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü" mesajıyla hastanenin durumunu paylaştı.

TSK: 3 BİN 567 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu

TERÖRİSTLER RAKKA'YA GÖTÜRÜLDÜ



Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü.