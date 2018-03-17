Afrin halkı, YPG merkez binasını bastı! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler...

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu birlikleri tarafından kuşatılan Afrin kent merkezinde terör örgütü PKK/PYD elebaşları kaçarken, vatandaşlar örgüte ait gıda depolarını basarak yağmaladı.
AFRİN'DE YAŞANAN SON GELİŞMELER
TSK ve ÖSO, Afrin’in 4 köyünü daha teröristlerden temizleyerek, Mabatlı belde merkezi ile Afrin ilçe merkezinin ana kara yolu bağlantısını kesti. TSK, resmi Twitter hesabından Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'na dair yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde İHA'lar tarafından yakalanan teröristlerin Afrin şehir merkezinde araçları yaktıkları görülüyor.
TERÖRİSTLER GÖRÜNTÜLENDİ
Terör örgütü YPG/PYD unsurlarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında çevresi kuşatılan Afrin şehir merkezinden sivillerin çıkışını engellemek isteyen teröristlerin, birer tanker, kamyon ve otomobili ateşe verdiği anlar yansıdı. Görüntüler TSK’nın resmi Twitter sayfası tarafından “Teröristler Afrin şehir merkezinde araçları yakıyor” başlığıyla verildi.
TSK YALANLADI: GERÇEK DIŞIDIR
TSK, Afrin kent merkezinde hastane vurulduğu yönünde dolaşıma sokulan haberleri yalanlamıştı. Twitter hesabından yapılan resmi açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır. Zeytin Dalı Harekâtı sivil/masumlara ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edilmektedir" denildi.
TSK tarafından vurulduğu öne sürülen Afrin Hastanesi'nin bugün 09.43'te kaydedilen ve iddiaların yalan olduğunu ortaya koyan görüntüleri paylaşıldı. TSK, "PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütleri tarafından Türk Silahlı Kuvvetlerince vurulduğu iddia edilen Afrin Hastanesinin 17 Mart 2018 saat 09.43 itibariyle durumuna ait görüntü" mesajıyla hastanenin durumunu paylaştı.
TSK: 3 BİN 567 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı’nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu
TERÖRİSTLER RAKKA'YA GÖTÜRÜLDÜ
Türkiye’nin Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı operasyonunda köşeye sıkıştırılan PKK’lılar, Afrin’i terk etmeye başladı. Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen üst düzey PKK militanları, Esad rejiminin desteğiyle gece yarısı Afrin’den kaçırılarak önce Tel Rifat’a ardından da Rakka’ya götürüldü.
PKK militanlarını adım adım izleyen istihbarat kaynakları, Afrin merkezde örgütün sözde üst düzey komutanlarının toplantı halinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine havalanan F16 savaş uçaklarımız, Afrin asayiş sorumlusu Abdurrahim İbrahim ve yardımcılarının bulunduğu binayı tek atışla vurdu. Bu olay üzerine PKK’da ciddi panik yaşadı. TSK ve ÖSO’ya karşı direneceklerini her fırsatta dile getiren PKK/PYD’nin lider kadrosu, Afrin’de zorunlu olarak tuttukları militanları bırakarak kaçmaya başladı.
EN KORKAĞI KANDİL KADROSU
Kaçan gruplardan en dikkat çekeni ise Kandil’den Afrin’e destek amacıyla gelen PKK üst düzey militanları oldu. Terör örgütünün Kandil’den gelen lider kadrosunun sivil araçlarla Afrin’den kaçtığı belirlendi. Edinilen bilgiye göre, adım adım izlenen terör örgütü liderleri Afrin’den birer ikişer sivil araçlara binerek Basuta’ya geçti. Buradan da Neble’ye daha sonra Muşa askeri kampı civarında bulunan Tel Şair köyüne geçti. Basuta’dan ayrılan ikinci kısım terörist liderleri ise buradan Tel Rifat üzerinden geçerek Fafin köyüne ulaştı. Tel Şeir ve Fafin köylerinde toplanan PKK/PYD liderleri, Esad rejimin hazırladığı otobüslerle Rakka’ya götürüldü. Terör örgütünün lider kadorosunun Afrin’i terketmesi geride kalan militan kardosunda da paniğe yol açtı. Bir kısım militanların TSK ve ÖSO ile karşı karşıya gelmek istemedikleri bu sebeple silah bıraktıkları iddia edildi. Afrin’deki sivil halk ise terör örgütü üyelerinden bazılarının silah bıraktığını doğruladı.
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