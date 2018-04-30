"Afrin Kahramanları"ndan şehit eşine teşekkür mesajı

Afrin kahramanlarının öğrencilere yazdığı mektup ve çektirdikleri fotoğraflar, hem öğrencileri hem de şehit eşi Özgül Acar'ı sevince boğdu.

İzmir'in Konak ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan Acar, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan polis ve askerlere destek amacıyla mektup yazmak isteyen 2'nci sınıf öğrencilerinin isteğini yerine getirdi ve şubat ayında öğrencilerin duygularını kaleme aldığı mektupları, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Müşterek Toplanma Merkezi'ne gönderdi.

İZMİR (AA) - TEZCAN EKİZLER - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın eşi Özgül Acar ve öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı'na katılan asker ve polislere yazdıkları mektuplara yanıt alınca çok mutlu oldu.

Polislerin gönderdiği cevabi mektupta şu satırlara yer verildi:

"Şehit eşi olarak öğrencilerinize yazdırmış olduğunuz mektuplar benim timime geldi. Timdeki bütün arkadaşlar öğrencilerinize çok teşekkür eder ve bu mektupları herkes birer adet olarak saklayacak. Temiz yüreklerine kalplerine sağlık. Öğrencilerinize ve sizlere başarılar diliyorum. Selamlar hocam."

Polislerden gelen mektuplar karşısında çok duygulanan öğrenciler ve öğretmen Acar, ikinci mektupları da yazıp gönderdi.

- Öğrencilerimle gurur duyuyorum

Özgül Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarının hayatının dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, vatan, bayrak ve özgürlük hassasiyetinin daha da arttığını söyledi.

Eşini kaybettikten sonra yaşadığı o zor günlerde öğrencilerinin kendisine hep destek olduğunu aktaran Acar, "Öğrencilerim, sınıfta 15 Temmuz'u anlatan bir köşe oluşturarak ne hissettiklerini dile getirdiler. Benim de motivasyonum arttı. 7-8 yaş grubundaki çocukların bu olayı nasıl sahiplendiklerinin bir göstergesi benim için. Sınıfımın en anlamlı yeri." dedi.