"Afrin Kahramanları"ndan şehit eşine teşekkür mesajı

Acar, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günde bu yana öğrencilerinin gelişmeleri an be an takip ettiğini, bölgeden gelen şehit haberlerini duyunca çok üzüldüklerini dile getirdi.

Bir öğrencisinin kendisine gelip, "Öğretmenim askerlerimiz ve polislerimiz için biz ne yapabiliriz' diye sorduğunu anlatan Acar, şunları söyledi:

"Çocuklarımının içlerindeki saf temiz duyguları askerlerimize ve özel harekat polislerimize aktarmak istedim. O yüzden mektup yazdırdım. Öğrencilerimin yazdığı mektuplarını noktasına ve virgülüne dokunmadan olduğu gibi yazdıkları haliyle paketleyip gönderdim. Dualarımızın orada onlarla olmasını istedik."

Acar, öğrencilerine Afrin'de görevli polis abilerinden mektup ve fotoğraf geldiği zaman çok mutlu olduklarını, hemen cevap mektupları yazdıklarını ifade etti.

Acar, Afrin kahramanlarına gönderdikleri mektupların İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından özel bir dergi çalışmasında yer aldığını, ayrıca öğrencilerinin orada görev yapan askerler ve polislere olan sevgilerini resimlerle anlattığını aktardı.