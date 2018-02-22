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Afrin planlarına hız verildi! Her hareket vurulacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 05:21 | Son Güncelleme

Afrin’e ilerlemek isteyen Esad yanlısı milislere karşı, TSK’ya emir verildi. Her tür hareketlenme anında vurulacak. Afrin planlarına da hız verildi. Kısa sürede kara kuşatması hedefleniyor.

Zeytin Dalı Harekâtı’nın ilk gününden beri Esad’la YPG’nin anlaştığı ve rejim güçlerinin Afrin’e girecekleri iddia ediliyordu ancak sahadaki parametreler ve şartlar bunun gerçekleşemeyeceğini gösterdi. Hem rejim hem de PKK/ YPG böyle bir manipülasyona niçin başvurdu, amaçları neydi? Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir, Türkiye’nin başarılı şekilde bertaraf ettiği bu girişimin amacını ve perde arkası gelişmelerini yazdı...

ANLAŞMA İDDİASI: YPG, bu hamleyi yaparak Esad’la etkileşim ve iletişim halinde olduğunu, Halep’ten Afrin’e doğru giden yollara ve güzergâha hâkim olduğunu göstermeye çalıştı. “Buraya istediğim zaman takviye militan sokabiliyorum” mesajını vermek istedi.

AMAÇ PROPAGANDA: Afrin kent merkezinde Esad ile uyumlu ya da müzahir kitleler TSK’nın operasyonuna karşı harekete geçirilmek istendi. Propaganda amaçlı bu girişimi, Reuters Haber Ajansı “YPG’ye yakın kaynaklara” dayandırarak geçti. “Milislerin Afrin’e girdikleri” haberi ise rejim ve Hizbullah yanlısı kaynaklarca manipüle edildi. Hizbullah ve rejim yanlısı Mayadin Televizyonu, araçlar içinde silahlı adamların görüntülerini yaydı. Buna Suriye Devlet Televizyonu eşlik etti.

ÖNCE GÜZERGÂH: Krizin yaşandığı ilk gün Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında TSK’ya gerekli direktifler verildi. Türk Hava Kuvvetleri jetleri tarafından bunların geçiş güzergâhları bombalandı. Obüsler de Harbul Sabah, Tel Cibbin, Hayfa Kallah köyleri civarındaki güzergâhları vurdu. Toplananlar, Afrin’e gitmekten vazgeçti.

SONRA YOLDA: Sözde Afrin’e tahkimat yapmaya çalışanlar, önceki gün şanslarını tekrar denedi. Halep’in Şeyh Maksut Mahallesi’ne 3 kilometre mesafedeki 2 askeri kışlada toplanan silahlı milisler, yine gündüz vakti, F-16’lar ve SİHA’ların hedefi olabileceklerini bilerek, tuhaf görüntüler verdi. Aralarında Kürtler ve Baas Partisi üyeleri vardı. Bu kez araçlarıyla ilerleyip Afrin’e doğru mesafe de aldılar ancak tam önlerine obüs mermileri düşünce geri dönüp kaçtılar.

TAM KUŞATMA: Bu girişimin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da söylediği gibi Afrin’in tam kuşatılması konusundaki planlara hız verildi. TSK, rejimin ve YPG’nin propaganda araçlarıyla Afrin’e müdahale etmesine ve burayı baskılamasına izin vermeyecek. Afrin-Halep güzergâhına odaklanan TSK unsurları, burayı havadan ve karadan gözetleme araçlarıyla kuşatma altına aldı. Bölgede her tür hareketlenmeye anında karşılık verilerek vurulacak. Kısa süre içinde buranın kara unsurlarıyla da kuşatılması amaçlanıyor. Mare-Tel Rifat hattı ve halen PKK’nın elinde bulunan Tel Rifat’ın batısı kontrol edilecek. Nubl ve Zahraa bölgelerine erişim tamamen kapatılacak.

YENİ GİRİŞİMLER: Yeni hamlenin Afrin’deki YPG’lilerin rejim askeri kıyafeti giyip sivillerle birlikte Afrin merkezde gösteri yapmaları, önemli noktalara Suriye bayrağı çekilmesi gibi eylemler olabileceği değerlendiriliyor. Bunları püskürtmeye karşı da tüm hazırlıklar yapılmış durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Afrin afrin harekatı Esad Zeytin Dalı Harekatı YPG

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
chp pkk ya sempati duyuyor yazınca kızıyorlar dün chp li öztürk ne demişti artık karşınızda esad var demişti afrin operasyonunu baltalamak için öztürk yılmazın atmadıgı takla kalmadı sorsan atatürkçüler peh
akp pkk ya sempati duyanlar şöyle böyle yazmayacağım..çünkü bunu yazmak sizin seviyenize indirir..ben iyi parti liyim ama senin yaptığın şey bölücülük tür..bilincsizliktir..ergenliktir
Cahilce yazılmış bir yazı daha okumaz sormaz sorgulamaz araştırmaz uydurur
AFRİNDEN KANDİLE TÜM BÖLGE COĞRAFYADAN SİLİNMELİDİR. YAŞASIN TÜRK ORDUSU.. SEFER BİZİM ZAFER ALLAH'INDIR.
@apachim sil sil afferin sana, al eline bir silgi
az egitimli partizanlar için içini biraz açalım hemen goygoya başlamışlar 1. dün chp millet vekili sarıhan afrinde ölen pkk lı leşler için tsk çocuklarımızı afrinde şehit ediyor dedi googldan takip edebilirsiniz 2. başka bir milletvekili selin sayek böke türkiye de terör örgütü olarak yasalaşmasına ragmen pyd ye terör örgütü diyemedi 3. başka bir millet vekili tuncay öskan afrin operasyonunda tsk yı hedef göstererek yurtta sulh cihanda sulh dedi 4. başka bir millet vekili sezgin tanrı kulu insansın hava araçlarıyla tsk nın katliyem yaptıgını söyledi şimdi bunlar atatürkçü bi saniye hahahahah
hepsine baktım yalan haber..tutturmussunuz bir şu terörist öbürü fetocu..erdogan oturdu Salih müslüm le..Erdoğan beraber yürüdü feto ile..sağa sola çamur at izi kalsın zaten yandaş kandas yoldaş medyada sağolsun iyi iz bırakıyor..tarih hepsini yazacak allah sanada ömür verir de görürsün..vatana kimin oyları ile kim ihanet etmiş..
1 aydır afrine giremiyoruz gelmiş laga luga yapıyoruz Esad dan sonra hiç girmeyiz koyunlarimiz incitmeden nasıl çekilebilir iz hesapları yapıyordur akp
@doblo78 yav siz nasıl bir yapıya sahipsiniz. ben asla akp li değilim ne oy verdim ne destekledim.ama bu ortam parti ortamı değil vatan bayrak devlet ortamı. ortam at izin in it izine karıştığı ortam. içimizdede senin gini hayin vatansız bayraksız insanlar olduğu sürece ve kuduz köpek gibi bu millete saldırdığı sürecem insanlar daha çok akp li olur tayipci olur .
@doblo78 2000 pkk hermenisini tek tek öldürmek kolay olmadı hedef 16 bin pkk hermenisi yaklaşık suriyede 60 bin pkk hermenisi var sıra onlarada gelecek..... hepsini bir araya getrmek kolay olmadı artık cıkış yok hepsini yok edeceğiz ağır ağır can korkusunu taddıra tatdıra..
kılıçdaroğlu afrin harekatına zeytin dalı denmesinden karşıdır.erik dalı yada kiraz dalı denseydi bu operasyona karşı çıkmazdı.
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