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Afrin temizlendikten sonra oraya girilecek!

GÜNCEL HABERLERİ | 24.01.2018 07:15 | Son Güncelleme 7 dakika önce

Abdulkadir Selvi, bugünkü "Rusya’nın Afrin mesajı neydi" başlıklı köşe yazısında, Afrin operasyonuyla ilgili güncel gelişmeleri yazdı. Başbakan Yıldırım ile CHP lideri Kılıçdaroğlu arasında yapılan Afrin görüşmesinde, Münbiç'e yapılması planlanan operasyonunun gündeme geldiğini belirten Selvi, Cerablus ve Afrin'i elde tutmak için Münbiç'e yapılacak operasyonun kaçınılmaz olduğunu yazdı.

Afrin temizlendikten sonra oraya girilecek!

Hürriyet gazetesi yazası Abdulkadir Selvi, köşesinde, Afrin operasyonunda Rusya'nın, Türkiye'den Suriye'de hızlı hareket edilmesini istediğini belirterek, Rusya'nın hava harekâtları için 'seri olun' uyarısında bulunduğunu aktardı. Operasyonun belli bir aşamasına kadar hava operasyonlarının devam edeceğini belirten Selvi, Türkiye'nin Rusya'ya 'Elimizi çabuk tutacağız' yanıtını verdiğini yazdı. Selvi, Zeytin Dalı Harekâtı sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde savaş uçaklarının devreye gireceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’deki operasyonların sınırını, “Irak sınırına kadar ülkemizi kuşatmaya çalışan bu terör pisliğini temizleyeceğiz” diyerek ortaya koydu. YPG oraya hâkim olduğu sürece Fırat’ın doğusu da Türkiye’nin gündeminde. Oranın ABD’nin kontrolünde olması bu gerçeği değiştirmiyor. Türkiye’nin kafasında sadece Fırat’ın batısı değil, ABD’nin korumasındaki Fırat’ın doğusu da var."

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