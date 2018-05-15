AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

"EN ZOR PAYLAŞIMIMI YAPIYORUM" Kaza AK Parti'de büyük üzüntü yarattı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı 'En zor paylaşımımı yapıyorum. Elazığ Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız, kardeşlerim Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Ailelerine, sevenlerine ve Ak Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanları Cennet Olsun" dedi.

BAKAN GÜL'DEN PAYLAŞIM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız Siraç Bingöl ve Emrullah Aktaş kardeşlerimiz,Genel Merkezde katıldıkları Seçim İşleri Toplantısı dönüşü elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Rabbim kardeşlerimize rahmet eylesin, yakınlarının ve teşkilatımızın başı sağolsun." paylaşımında bulundu.

ANKARA'DAN DÖNÜYORLARDI Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından döndüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ’a gitmekte olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş ve Bingöl’ün cenazeleri Darende Hulisi Eendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AK Parti'nin Elazığ milletvekillerinden Ömer Serdar da "Partimizin gençlik kollarında görevli Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş kardeşlerimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Kıymetli ailelerine, yakınlarına ve ilimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de kazayı "Elazığ teşkilatımızdan yol arkadaşlarımız Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiler. Rabbim makamlarını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

İHA/AA

