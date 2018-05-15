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AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 11:24 | Son Güncelleme

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşanan kazada AK Parti Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl hayatını kaybetti. Ölüm haberi AK Parti'de büyük üzüntüye neden oldu. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı acı haberi "En acı paylaşımımı yapıyorum" sözleriyle duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda da Ataş ve Bingöl için Allah'tan rahmet dileyerek, ailelerine ve AK Partililere başsağlığı diledi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara’dan Elazığ’a gitmekte olan Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı araç, Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi'nde yol kenarında bulunan menfeze çarptı. Kaza sonucu araç sürücüsü AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı Emrullah Ataş ve Gençlik Kolları Başkanvekili Siraç Bingöl olay yerinde hayatını kaybetti. Ataş ve Bingöl’ün cenazeleri Darende Hulisi Eendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ANKARA'DAN DÖNÜYORLARDI

Ataş ve Bingöl'ün, AK Parti'nin Ankara'da düzenlediği Seçim Koordinasyon Başkanları toplantısından döndüğü belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma başlatıldı.

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BAKAN GÜL'DEN PAYLAŞIM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız Siraç Bingöl ve Emrullah Aktaş kardeşlerimiz,Genel Merkezde katıldıkları Seçim İşleri Toplantısı dönüşü elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Rabbim kardeşlerimize rahmet eylesin, yakınlarının ve teşkilatımızın başı sağolsun." paylaşımında bulundu.

"EN ZOR PAYLAŞIMIMI YAPIYORUM"

Kaza AK Parti'de büyük üzüntü yarattı. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı 'En zor paylaşımımı yapıyorum. Elazığ Ak Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılarımız, kardeşlerim Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş elim bir trafik kazasında Hakk’a yürüdüler. Ailelerine, sevenlerine ve Ak Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanları Cennet Olsun" dedi.

AK Parti'nin Elazığ milletvekillerinden Ömer Serdar da "Partimizin gençlik kollarında görevli Siraç Bingöl ve Emrullah Ataş kardeşlerimizi elim bir trafik kazasında kaybettik. Kıymetli ailelerine, yakınlarına ve ilimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş de kazayı "Elazığ teşkilatımızdan yol arkadaşlarımız Emrullah Ataş ve Siraç Bingöl elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiler. Rabbim makamlarını cennet eylesin." mesajını paylaştı.

İHA/AA

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Malatya Darende ak parti Elazığ

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
MEKANI CENNET OLSUN KARDESIMIZIN . AKP YI SARSMA ANLAMINDADA HIC BIRSEY OLAMAMISTIR BENCE .
@dagdeviren66 Can derdimi mal derdimi ne biçim yorum.
Lan nasil adamsiniz ya burda da mi oy konusuyorsunuz. Allah rahmet eylesin genc arkadasimiza. Siz ne bicim bir mahluk oldunuz boyle.
ölümün tarafı olmaz..hdp gençlik başkanı olarak başınız sağolsun allah gani gani rahmet eylesin bu kardeslerimize inşallah..
CHP li bir yurttaş olarak tüm Ak partili kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin
TAYYIBE SORSANIZ BU OLAYI RABIA DER 15 TEMMUZ DER FILISTIN DER MECLIS BASKANINA SORSANIZ DAMADIM FETODEN FIRARI DEGIL DER . BASBAKAN YOL YAPTIK DER ICISLERI BAKANI YAYLARIMIZI GELECEK NESILLERE BIRAKAMAMANIN UZUNTUSU ICERSINDEYIZ DER . AMA BU OLAYI UMURSAMAZLAR .
ALLAH RAHMET ETSİN DE....ONCA ASKER POLİS ŞEHİT OLDU AKP SARSILMADI...BİR KİŞİ YLEMİ SARSILACAK..
Allah rahmet eylesin asrın peygamberi dünya lideri baş komutan recap tayyip erdoğanın askerleri olarak bir ölürüz bin diriliriz ya allah bismillah allahuekber.
@barlas_bayrak_1984 senin gibi tipler yüzünden hep kötü yorum yapasım geliyor bi bitmediniz be
şehit yaparlar yakında bunları
TÜRK İNSANINDA OLMASI GEREKEN DAVRANIŞ BUDUR...SPORDA, SİYASETTE RAKİP OLUNSA DA KÖTÜ GÜNDE BİRLİKTE OLMAK EN GÜZEL DAVRANIŞ OLSA GEREK...ÜLKEMİZİN BİRLİĞE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU ZAMANDIR...KURTULUŞ SAVAŞINDA NASIL YAN YANA DÜŞMANA KARŞI SAVAŞILDIYSA, ŞİMDİ DE AYNI ŞEKİLDE KENETLENMELİYİZ...KAZADA HAYATINI KAYBEDEN VATANDAŞLARIMIZA ALLAH'TAN RAHMET, AİLELERİNE SABIR DİLİYORUZ....
ailesine sabır versin akp lilerinde çokda umrunda ya
Hz Tayyip için ölürüz gerekirse dünya lideri
allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun... insan olan bunu yazar. kim ölümden nemalanmaya kalkarsa daha beteri onu onları bulsun.
faşizm burda da dile gelmiş. neden akp ailesine.boyle bir acı ülkemizin acisidir.ben bir HDPli olarak. başsağlığı diliyorum.
allah rahmet eylesin diyorum
Hemşehrileri olarak çok derin üzüntü duydum. Allah rahmet eylesin, Cenabı Hak ailelerine sabır versin.
Allah rahmet eylesin... Ancak fetönün işi olabilir!!!
AKP yi kimsenin ölümü bir kişi hariç sarsmaz. Üzülürler belki ama hepsi o.Yola devam derler. Ama o bir kişiye bir şey olursa ertesi gün AKP diye bir parti kalmaz. Zira bir fikir,ideoloji ve dava partisi değil tek adam partisidir. Bağlılıkları karşılıklı çıkar ve maddi bağlardır. Su kesildiği anda biteceklerdir. Ölen gençler için başsağlığı dilerim.
ALLAH RAHMET EYLESİN
Peygamber diyen zihniyet nasıl bir zihniyet tir anlamak mümkün değil
ülke iki pislikten kurtulmuş.allah rahmet eylemesin.
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