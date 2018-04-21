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AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine İYİ Parti'nin katılıp, katılmayacağıyla ilgili olarak, 'Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir' ifadelerini kullandı.

AK Partili Elitaş'tan İyi Parti yorumu: Kusura bakmasın, bir sonraki seçime hazırlanması gerekir

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, seçimlere İYİ Parti'nin katılıp, katılmayacağıyla ilgili olarak, "Yeni kurulmuş bir parti, o da kusura bakmasın. Bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Erciyesevler Sosyal Tesisleri ve Kapalı Pazaryeri açılış törenine katılan AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, 24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleriyle ilgili konuştu. Elitaş, "Adalet ve Kalkınma Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptıkları toplantı neticesinde derhal partilerin yetkili organları toplantıya çağrıldı ve Perşembe günü, milletvekili seçimlerinin yenilenmesi ve 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle birlikte yapılması kararı komisyonda görüşüldü. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan partilerin onayıyla seçimlerin 24 Haziran'da yapılması kararlaştırıldı" diye konuştu.

'İTTİFAKTAN HANGİ PARTİYE OY VERİRSENİZ VERİN OYLARI BİRLİKTE SAYILIYOR'

Seçim sürecine değinen Elitaş, "Dün AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında kurulmuş milli mutabakat kurulu üyeleri seçim kanunuyla ilgili uyum yasasını çalıştırdılar. Onu da dün Anayasa Komisyon Başkanlığı'na ilettiler. Anayasa Komisyonu Başkanlığı, 23 Nisan Pazartesi günü saat 18.00'de toplanacak. İnşallah 10 madde halinde görüşülecek. Seçim kanunu değişiklikleri konusu gündeme gelecek. Burada esas olan 100 bin imzayla Cumhurbaşkanı adayı olmasının önündeki sakıncalar ve engeller neyse onun düzeltilmesini tesis eden bir kanun maddesi. 100 bin imza nasıl verilsin, meydana masa kurulup oradan mı imza alınsın yoksa noterden mi yapılsın ya da seçim kurullarında mı olsun diye çeşitli tartışmaların ardından milli mutabakat üyesi arkadaşlarımız bizim gönderdiğimiz, AK Parti tarafından hazırlanmış metni değerlendirdiler ve seçmenin kayıtlı olduğu ilçe seçim kurulundan daha önce adaylıkları belirlenmiş aday olması müracaatla birlikte aday olması uygun görülmüş kişilere 'Ben bunun adına imza veriyorum' diye toplayacaklar. Bunlar ilçe seçim kurulundan Yüksek Seçim Kurulu'na gönderilecek. Yüksek Seçim Kurulu 100 bin imzayı tamamlayan Cumhurbaşkanı adayının adaylığını ilan edecek ve 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği için oylarımızı kullanacağız. Cumhurbaşkanı için bir pusula milletvekili için bir pusula ittifaktan A ya da B partisi olsun hangisine verirseniz verin oyları birlikte sayılıyor. Cumhurbaşkanı pusulası ile milletvekili pusulası ayrı ayrı olmasına rağmen aynı zarfta kullanılıyor. Vatandaşlarımız bu konuda özel hassasiyet gösterecekler" dedi.

'MİLLET İRADESİNİN ÖNÜNDE KİMSENİN DURMASI MÜMKÜN DEĞİL'

Muhalefeti eleştiren Elitaş, "Bugünlerde çeşitli tartışmalar oluyor. 'Baskın seçimdi, erken seçimdi, acil seçimdi, 3 Kasım 2019 diyordunuz niye birden bire 24 Haziran seçimini yaptınız. 15 Temmuz seçim diyordunuz. Eylül 23 diye telaffuz ediliyordu' diye bizi eleştirenler geçmişe dönüp baktığımızda daha 1 hafta öncesine kadar 'Seçimler hemen olmalı, sandıktan kaçan şerefsizdir' diye ifade edenler bugün seçimlerin engellenmesi için gizli kapaklı arka odalarda seçimlerde milletin huzuruna çıkmaktan korktukları için bugüne kadar yaptıkları seçimlerde aldıkları dersten yine aynı dersi alacağız diye ifade ettiklerinden dolayı bunu engellemeye çalıştılar. Alınmış kararın, millet iradesinin kimsenin önünde durması mümkün değil" dedi.

'YENİ PARTİ BİR SONRAKİ DÖNEMDE YAPILACAK SEÇİME HAZIRLANMALI'

Birkaç partinin seçime giremeyeceğinin konuşulduğunu ifade eden Elitaş, "Türkiye'de 96 kurulmuş parti var. Bu partilerin her an seçime hazır olmaları gerekir. Yeni kurulmuş bir parti o da kusura bakmasın bir sonraki dönemde yapılacak seçime hazırlanması gerekir. Bir partiyle ilgili konuşuyorlar neymiş efendim; seçim kanunundaki bu 6 aylık süre insin mi, inmesin mi? Biz kişiye veya partiye özel kanun çıkaramayız. Ortadaki usuller neyse ona göre süreci devam ettirmemiz gerekir. O söylenen parti 2 seneye yakın bir zamandır kuruldu. 'Hadi seçim hadi seçim' diye ifade etti ama tembellik yapmışlar, çalışmamışlar kanundaki süre içinde sanıyorum 2 yıla yakın bir zamandır bu parti Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat etti. 2 yıldır büyük kongresini yapamadıysa Türkiye'nin 81 vilayetinin 41'inde örgütlenemediyse bize '15 Temmuz'da seçim yapılacakmış' diye kürsülerde ifade eden bir parti, 15 Temmuz'da seçim olsa dahi seçime girme hakkını elde edemiyorsa, bu süreçte vatandaş nezdinde bir mağduriyet ortaya çıkararak 'Bizim partimizi seçime sokmuyorlar' diye mağdur edebiyatı yapmak için gösterilen bir gayretten başka bir şey değildir" dedi.

'BECERİKSİZLİKLERİNİ MAĞDURİYET GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Elitaş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanı adayı olma hakkı var. 100 bin imzayı toplarsın Cumhurbaşkanı adayı olursun. Milletvekilliği seçilme hakkı da var. Gidersin bir partinin gölgesine girersin listesi altında çok sevdiğiniz beraber olmaktan gurur duyduğunuz gizli gizli ittifak konuşmaları yaptığınız HDP'nin gölgesi altında seçime girersiniz oradan milletvekili çıkarma imkanınız var. Ya da müttefik olmaya gayret ettiğiniz Cumhuriyet Halk Partisi'yle birlikte 3'lü koalisyon 2'si HDP ile CHP siz de arasında gayriresmi koalisyon olarak partisinin listesinde yer alırsınız. Bunda engel yok. Eğer sizde bir cevher varsa o mutabakat karşılığında sizi zaten birileri davet eder. 'Efendim benim önümde engel olmaya çalıştılar. Durdurmaya gayret ettiler. Milliyetçi Hareket Partisi demiş de vazgeçmişler'. Bunların hepsi yalan. Esas olarak ifade etmeye çalıştıkları kendi becerisizliklerini mağduriyet gibi gösterip halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ancak şunu bilsinler ki; 2002'den bu tarafa hatta Türkiye Cumhuriyeti kurulup seçimler yapılmaya başladığından itibaren bugüne kadar halkı yanıltmaya çalışanlar her zaman yanılmışlardır."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ahaha kan çıkacak bu işten.ülkeye bak yeni parti olduğu için diğer seçime kalsın diyorr:)))Ula siz 2001 de nasıl geldiniz yeniydiniz.Siz seçimi bu yüzden erkene aldığınızı belli ediyorsunuz da insanlar halen nasıl size oy verecek onu düşünüyorum.Bunlar ülke karışsa var ya ilk kaçacak kişilerdir çünkü çıkar ilişkileri çok güçlü bize ne diğer seçime kalsın demek ne yav:)Ben iyi partinin milliyetçi olduğunu biraz eski mhp gibi olduğunu biliyorum ama seçime girsin diyorum isteyen herkes aday olabilsin bu ne korkaklıktır çıkarcılıktır yüzsüzlüktür...
Masallah bu ne perhiz siz bir gecede kanun cikariyorsunuz, macin ortasinda kural degistirdiniz secimlerde, bir gunde kararlar alip ertesi gunu yasaya islettiniz simdi kalkmis biz yargiya kanuna kurala mudahale edemeyiz, siz benim aklimla dalga mi geciyosunuz hadi milyonlarcasi yedi bu konusmayi fakat ben yemedim, siz baskanlik gelincede birdahaki secim yapmiycaksiniz bunuda buraya yaziyorum sisteminiz tek partili yonetimsel kanunu cikaricaksiniz babadan ogula ayni kore gibi ,suriye gibi, arabistan gibi beni yemeyin
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