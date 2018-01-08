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AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 11:09 | Son Güncelleme 3 saat önce

Ankara kulislerinde muhalefete göre, 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa referandumu sonucunda ortaya çıkan 'hayır bloku'nun yüzde 49 oyunun yüzde 53 bandına yükseldiği öne sürüldü. Erken seçim beklentisinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranı hedefinin yüzde 60 olduğu iddia edildi.

AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Partilerin kongre süreçlerinin, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin tartışmaların, uyum yasası çalışmalarının hız kazanması, 2018’e erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde alınacak sonuçlara ilişkin hesaplarla girilmesine neden oldu. Muhalefete göre referandumdaki oranlar değişiyor, evet bloku geriliyor, hayır blokunun artışı sürüyor.

Ankara kulislerine göre tüm belirtiler 2019’un beklenmeyeceği, 2018 içinde erken seçime gidileceğine işaret ediyor. “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarına karşın belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve devam eden kongre süreçleri, AKP’nin aklındaki erken seçim seçeneği olarak görülüyor. Taşeronlara kadro, asgari ücret ve farklı toplumsal-sosyal kesimlere yönelik çalışmalar da AKP’nin erken seçimi düşündüğünün göstergesi sayılıyor. AKP’nin yerel seçimlerde daha düşük oy alması da cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini öne alacağının bir başka dayanak noktasını oluşturuyor.

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Hayır bloku hareketli

Erken seçime yönelik bu beklentiler, muhalefet partilerini hareketlendirdi. CHP, 3 Şubat’taki kurultayı için kongre süreçlerini tamamlarken, HDP, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın görevi bırakma kararı sonrası yeni yapılanmasına yoğunlaştı. Meral Akşener ise yeni kurduğu İyi Parti’yi, 15 Temmuz’da yapılacağını öngördüğü bir erken seçimin dışında kalmamak için hızla örgütleme ve tanıtma süreci yürütüyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise referandumda hayır blokunda birlikte hareket ettikleri partilere yönelik ziyaretler yapıyor.

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Umut veren gelişme

Yüzde 10 barajının düşürülmeyeceğinin kesinleşmesinin ardından MHP ile AKP arasında bir ittifak formülü bulunacağı beklentileri güçlendi. Buna karşın muhalefette ise referandumdaki hayır buluşmasını bozmadan seçime doğru daha da güçlendirme arayışları hızlandı. Bu gelişme, seçimde alınacak sonuçlara ilişkin anket ve analiz hesaplarını da ilgi çekici hale getirdi. Anketler çerçevesinde yapılan değerlendirmeler, muhalefete uzun süreden sonra umut veriyor. Muhalefete göre referandumdaki oranlar hayır lehine büyüyor. Muhalefetin elinde iki rakam bulunuyor. Birincisine göre hayır oranları yüzde 55- 45 düzeyinde öne geçti. İkinci rakama göre ise hayır yüzde 43 evet ise yüzde 47 oranında ölçüldü.

Daha da düşecek

Muhalefetin masasındaki bu bilgiler, AKP’nin yüzde 38-40, MHP’nin de yüzde 5-7 bandında olduğunu gösteren anketlere dayanıyor. Referandumda AKP ile MHP’nin oy toplamlarının yüzde 60’larda olmasına karşın, evet oylarının yüzde 51’de kalması da muhalefet açısından umut verici bulunuyor. Süreç içinde AKPMHP oy toplamının daha da düşüş göstereceği, resmi bir ittifak durumunda her iki partiden daha fazla seçmen firesi yaşanacağı analizleri yapılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Seçimde hedefimiz yüzde 50+1 değil yüzde 60” sözleri de bu değerlendirmelerin bir sonucu olarak görülüyor.

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OHAL halkın gündeminde değilmiş

Bakanlar Kurulu’nun bugünkü toplantısında 1.5 yılı bulan OHAL’in yeniden uzatılması görüşülecek. Uzunca bir süredir, düşünce ve ifade özgürlüğü ile demokratik haklardaki gerilemeleri daha da perçinleyen OHAL uygulamaları, özellikle muhalefet tarafından sert bir şekilde eleştiriliyor. Son çıkarılan OHAL kararnamesine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den gelen eleştiri bile iktidar tarafından çok ağır bir tepkiyle karşılaşınca, “Gül’ün bile ifade özgürlüğü yoksa kimsenin yoktur” yorumlarına neden oldu. Gül’e yönelik ağır tepkilerin ardından AKP içinde cılız da olsa “Demokratikleşme, özgürlükler bizim kuruluş felsefemizdi. Şimdi Gül bile konuşamıyor” seslerinin yükseldiği kulislerde dile getirildi. Ancak edindiğimiz bilgi, AKP yönetimi bu tür düşük tonlu uyarılara bile “Biz halka bakarız. Halkın böyle sorunları yok. Halkın OHAL’le sorunu yok. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü gibi kavramlar halkın gündeminde değil” diye yanıt veriyor. (Cumhuriyet)

Ünlü anket şirketi sahibi: AKP+MHP yüzde 50+1’i bulamıyor
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Anahtar Kelimeler:
seçim Kemal Kılıçdaroğlu Ankara hayır bloku

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Okuyucu Yorumları 58 yorum
YUHH YANİ HALA AKEPE-MHP YE OY VEREN VAR DEMEK Kİ BU ÜLKEDE. YÜZDE 89 HAYIR ÇOK RAHATLIKLA ÇIKAR .
HAYIR bloku diye bir şey yok.. Demokrasiden, milli iradeden, bağımsız yargıdan, hak , hukuk , adaletten yana olanlar var..
Ne o rüyanda mi gördün %89 u sen onu bunu geç bu mualefet dediğin ne olduğu belli olmayan partiler topluluğu içinde bu ülkeye bilerek yada bilmeyerek bu topluma çok zararı dokunmuş chp ne olduğu ezelden beri belli olan hdp tkp ödp adını sanını sayamadığım bir sürü parti biz akp seçmenine ne vaad ediyorsunuz RTE gidince bu ülkeyi nasıl yöneteceksiniz hayır olmaz demekten başka söyleminiz olmayanlar şunu bir anlatında bizde destek çıkalım ikna edin bizi yoksa anca görürsünüz rüyanızda %60 %89 u biz ak seçmen olarak merak etmeyin %50.1 verir Reisi başkan yaparız evelallah....
akşamdanmı kalmasın ne alkolü fazlamı kaçırdın.
Ben Akp'ye oy veren bir secmen olarak bu sefer Meral hanima oy vermeyi düsünüyorum, emekliyim durumum hic iyi degil
@marjinalawyer olmayan aklınla sözde algı yapmaya çalışıyorsun hiç bir ak partili fetonun yeni kanişine oy vermez.. sen ve senin gibi tüm vatansız vatan hainlşerine bu ülke haram olsun.
bende yıllardır chp ye oyverdim anladımki kemal bey iktidarı değil muhalefet için doğmuş . artık gözüm açıldı İYİ partiye katıldım oylarınız iyi partiye yoldaşlar.
@marjinalawyer 15 YILDIR İYİ MİYDİ ?
@asiye_imparator_1958 sen eski kanişimiydin nerelre yatmadın kız dün imralıdaki ile ğerdeğe ğirendemi sendinn
FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI OLAN BOPCU YAHUDI TASMALI TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN ARAPSEVERE VE ONLARIN BASTONUNA KARŞI YÜCE TÜRK MİLLETİ EVLADI BIR BOZKURT OLARAK IYI PARTIYI DESTEKLEMEK FARZ OLMUŞTUR YAŞASIN IRKIMIN TURAN ÜLKÜSÜ ALLAH TÜRK'Ü KORUSUN VE YÜCELTSİN KAHROLSUN TÜRK DÜŞMANLARI...NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE !..
@serdar_1981_alcym yani desene fetonun köpegi oldum.. vatan hainliğine geçtim yazıklar olsun sizin gibi islam düşmanı vatansız yobazlara..
Bir tarafta hırsızları himaye edenler, diğer tarafta hırsızlardan mutlaka hesap sorulmalı diyenler yer alacak..
Bir tarafta kul hakkı yiyenler diğer tarafta kul hakkı diyenler yer alacak..
@asiye_imparator_1958 İslam dini hırsızlıkların, yolsuzlukların üstünün örtülmesini mi emrediyor? Milliyetçilik dediğin pkk lıları dağdan indirip çadır mahkemelerde serbest bırakmak mı? Dolmabahçe de protokol imzalayanlar vatansız değil mi? Osla da pkk ile pazarlığa oturanlara ne diyeceğiz?
@asiye_imparator_1958 papa ile saray açan sen kiliselerde ayin yapan sen fetoşun sümüklü mendilini yiyen sen İmranlı'da metres olan sen meği meğri halay ceken sen Türklüğü bölücülük sayan sen arapsever rabiş seniii ....
Feto'nun sümüğünü yiyenler.. feto feto diyerek temizlenemez !. heleki fetoşdan hamile kalan senin ğibiler kürtaj olarak temize cıkamazsınız biz kimlerin fetoşun her istediğinde altına yatan her istediğini verenleri biliriz imralı metresiüüüü
akp nin elinde bahçelinin nasıl bir kaseti var acaba. çünkü çok degil bir sene önce akp ye zarrap la ilgil, suriye politikası ile ilgili söyledikleri ortada. Nasıl bir şantaj var anlayan beri gelsin.
Bu kadar sert dönüşün arkasında çok önemli şeyler olsa gerek..Bir insan boşu boşuna yedek lastik konumuna düşmez..
chp Sağdan da oy ala bilecek İLHAN KESİCİYİ ADAY GÖSTERİRSE,IYI PARTI YUSUF HALAÇ OĞLU VEYA AKŞENERİ,BİRİNCİ TURDA KİMSE SEÇİLMEZ İKİNCİ TUR ZATEN %52 İLE MUHALEFET ADAYI KAZANIR PARLEMENTER SİSTEM TEKRAR RAYINA OTORUR EKSİKLER TAMAMLANIR YARGI BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA BAŞLAR
Erdoğanın karşısında ki aday 2.turda seçilir bu kadar basit.Akşener geliyor.
bu masalada ancak siz ve kadir inanır...
15 yildir yenilen pehlivanlar daha doymadiniz yalan haber bize güç veriyor devam devam ermeni tohumlari
Sayın Bahçeli MHP yi tarikat lideri gibi yönetmeye başladı.
Ben Eski Ülkücü Olarak iyi Partimiz inşallah İktidar Olacaktır ve Nereye Hangi ile Giderseniz Gidin Birinci Parti Çıkıyor ve Müthiş oy Patlaması Olacak Artık Şunu Kabullenin Her Parti Kesimden den Oy Alıyor inşallah Türkiye iyi Olacak
@black_white1985 eski ülkücümü ülkücünün eskisi olmaz sen zaten ülkücü değilmişsin.
gümbür gümbür geliyoruz hayırlı olsun. .
Bu habere birilerinin inanması normal çünkü bu kadar ahmak olmasa bugün kemal diye bir parti başkanı chp diye bir parti olmazdı.
YUKARIDAKİ BEYLER NE İÇTİLER ACABA
ülen çok komiksiniz.. aç tavuk kendini buğday ambarında sanır.. ama yinede tebrik etmek lazım bukadar yenilgiye rağmen hayel kurabiliyorsanız polyanna yı geçtiniz demektir..
30 yıldan fazladır sürekli karakolları basılan her seferinde 15-20 askeri şehit olan güneydoğuda yolları kesilen polisin askerin hiç etkisinin olmadığı silah alan ama mühimmatını alamayan bir Türkiye den bugünlere gelmişiz ama hala akparti düşmanlığı varsa birileri beynini kiraya vermiş asla bu ülkeye faydaları olmaz demektir.
vay be demek chp cumhuriyet tarihinde görmediği yüzde 40 olmuş iyi partisaadet le birlikte yüzde 90 olmuş ne güzel işte devam edin başkan sizden çıkar devam edin fetöyle işbirliğine hdp ile bakalım ne olacak sandıkta yerel seçimler tarihide bellidir başkanlık seçimi tarihide hiç bir şekilde durduramayacaksınız
görünen köy kılavuz istemez. takke düştü kel göründü. dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.seçim sonuçları tam bu şekilde olacak.
Vay be kaç seçim oldu her seçim öncesinde akp oyları eriyor haberleri ama seçim oluyor akp oyları ya aynı ya yükselmiş. Bu haberler iyi motive ediyor olabilir ama sizleri gerçekten uzak tutuyor. Az önce bahçeliyi dinledim 2019 da bir blok varsa bu evet bloku dur ortada hayırcıların bir itifakı gözükmüyor yüzde 50 yi geçen evet bloku nun bir itifakı var ya hepsini geçtim devlet bahçeli ve erdoğan gibi liderlere muhaliflik edebilecek bir başka lider yok neyin havasına giriyorsunuz. Kk ile akşener le olucak isdeğil bu gül aday olursa belki biraz salanır rte ama biraz salanır
Değerli bakanlarımız Bahçeli Tayyip ve Akşener Osmanlı’yı inşa ediyor siz demokrasiyi daha çok beklersiniz aptal olduğunuz için hayal ettiğiniz demokrasiyi ne torunlarınız nede onların torunu görecek zorbalığı desteklediniz o yüzden zorbalık hepinizin evinde hüküm sürecek dürüstçe birşey söylemek istiyorum bugünkü Suriye’nin durumu bugünkü Türkiye’nin durumundan çok daha iyi bir düzeyde bunu kalben söylüyorum kim bu savaşları çıkardıysa onun evi dört kat daha büyük yıkıma uğrayacak.
İSTEDİĞİN KADAR SALLA CAHAPE BOŞ KONUŞUP İNSANLARI YÖNLENDİRMEYE ÇALIŞMAYIN KENDİNİZİ DÜZELTİN Bİ ÖNCE BENCE SON HALİNİZ (İZMİR) HERŞEYİ GÜZEL ANLATIYOR KALE İÇTEN VURULMUŞ SEN HALA BAŞKALARINA SALDIRIYON...
Sıkıntı yok. Onlar sahte pusulalarla, YSK'yla hep bir şekilde %51' buluyor. Hiç olmadı 5 milyon kansız Arabı doldurdular, onlara oy kullandırırlar.
ya siz ne içiyosunuz arkadaş yargı çağdaşlık kisvesi altında her türlü haltı yiyene çalışınca bağımsız azıcık sizin istediğiniz kararları almayınca taraflı türkiyede hiçbir zaman yargı bağımsız olmadı olamazda çünkü yargınında temelinde insan var kimse hikaye anlatmasın bu hiçbir ülkede yok senelerce bu yargı size çalıştı birazda terazinin diğer tarafına çalışacak zorunuza gidiyor ama yapacak bişey yok
İyİ partiyi destekleyin Allah rizasi icin dostlar kurtulalim su vatani satanlardan
bunlar ham hayal Erdoğan emri hak vaki olmadıkça asla koltuğu bırakmaz.anayasayı değiştirir referandumlar yapar ohal uzatılır çareler bulunur.
admin boşuna algı yapmaya çalışıyorsunuz bu ülkede her zaman müslüman vatan severler daha fazladır o nedenle senin bahsettiğin vatan hainlerinin oyu %45 i geçmez..
@asiye_imparator_1958 fetoşa yatan papa ile sarayda buluşan imralıda apuşla aynı yatağa ğiren Türk düşmanı olarak bunu senmi diyon meğri meğiricii rahibe rabiş
@asiye_imparator_1958 görüşlerimiz farklı olabilir ama muhaliflere vatan haini diyemezsin.akp iye oy veren arkadaşları sadece senden ayırarak sadece ve sadece sen vatan haini olabilirsin.diğer tüm ak lilerde vatan severdir tıpkı muhalif kanatta olanlar gibi.BİZ ÜLKEMİZİ BAYRAĞIMIZI VATANIMIZI HALKIMIZI ÇOK SEVİYORUZ.
aç tavuk kendini darı ambarında sanırmış
Anketle seçim kazanan olmadı daha bu dünyada! Milletin oyuyla dalga geçmeyin seçim oyla kazanılır seçim anketle kazanılmaz.
Saadet %2+Akşener%8+CHP%25= Toplam %53 bu nasıl bir matematiktir...Akılla durgunluk verdiniz. :)
bu haberin nesi kötü be..lokum gibi haber.
evet hayır bandı güçleniyor olabilir ama Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığında yüzde 60 alıcam demesi hala hayal dünyasında olmasını gösteriyor alabileceği oy %20-%30 bandını geçmez! Tüm hayır bloku tek bir aday üzerinde anlaşmalıdır. Millet yoksa bu sorumluluğun hesabını sorar
kumar oynuyorsunuz bumu vatanseverlik CHP’nin neyi vardı? Evet bir eksiği var faşist değil oy bölmek yerine özelikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerçek bir vatansever CHP’ye destek verirdi ama görüyorum ki siz ya poker oynuyorsunuz ya da AKPye hizmet ediyorsunuz CHP’nin her yönden önünü kesiyorsunuz bu hareketiniz halkın gözüne açıktır Bu şu anlama geliyor sayın Akşener akp tarafından yönetiliyor evet akp’nin yaratmış olduğu muhalefettir bu kadar net ..... yarın bu dediğime hepiniz geleceksiniz çünkü ders almıyorsunuz!!!
zaten aradaki fark büyük..ama nasıl ayarlıyorlarsa ayarlıyorlar...
2 ayrı firma kurarsın. Birinin başına sen geçer ötekinin başına da birlikte hayaller kurduğun bi ''kardeşini'' getirirsin. ''Kardeşinle'' ara ara ''kavga'' ederek bu 2 firmanın birbirine rakip olduğu imajı oluşturursun. Büyük hayaline erişmek için bazen ufak tefek ''iyi'' firmaları ya da ''sosyal-antisosyal'' firmaları da kurguya dahil edebilirsin!! Nihayetinde her zaman kazanan ya ''senin'' firman ya da ''kardeşinin''kidir. SONUÇ:Kazanan bizim firmamız. KAZANAN; liderinin ardından canı pahasına ayrılmayan bozkurtlar gibi heybetle geleceğe yürüyen ''YÜCE TÜRK MİLLETİ''DİR. (ÇOK YAŞA R.T.E.)
Oyumu Akşenere vereceğim.
inşallah . benim hakkımı alıp başkalarına hak dağıtan bi adalet sistemine karşıyım ben
yazık her kes bir parti sarhoşluğunda chp ne zaman bu kadar oyu bir arada gördüki şimdi olmadık rakamlar söylüyor en son attıgı yalanı bile kendi yaladı yuttu elindeki belgeleri neresine koydu acaba daha ülke için bir tane hayırlı haberle çıkmadı tek bildiği fetocu.pkk yandaşlığı yapıp oy almak oldu ama her defasında battı ve gene bataçak recep tayyip erdogan bu ülkede avrupaya karşı susmayan tek başkandır ve bu ölene kadarda böyle kalaçak sizler halen tabak tencerecinin peşinden koşun bakalım elinize ne geçeçek.
Yıllardır ne söyledi ise tersi olmuştur. 2019 seçimlerinde Bugün Seçim olsa Mahalli ( Bldy. Seçimi) Ak Parti : % 42.21 Chp : % 26.39 Mhp : % 13,93 Hdp : % 08,76 Diğerleri : % 08,71 TOPLAM: % 100 BİR KENARA NOT EDİN.
Bunlar hangi anketten soz ediyorlar ülkemiz sadece neti kullanan insanlardan ibaret degildir.nete nasil girilecegini bilmeyen annem babamda oy kullanacak hayatinda pc gormemis insanlar da.
Az daha sabredin göreceksiniz anyayı gonyayı! Benim evde 4 oy var milletvekili seçimlerinde MHP ye başkanlık seçimlerinde REİS e olacak nasipse!
MHP nin oylarının büyük kısmı kayıtsız şartsız destek verilen akpartiye , bir kısmı İyipartiye gidecek ve MHP % 4-5 oranında oy alacak.
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