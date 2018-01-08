AKP-MHP eriyor, 'hayır' bloku büyüyor

Partilerin kongre süreçlerinin, cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin tartışmaların, uyum yasası çalışmalarının hız kazanması, 2018’e erken ya da zamanında yapılacak bir seçimde alınacak sonuçlara ilişkin hesaplarla girilmesine neden oldu. Muhalefete göre referandumdaki oranlar değişiyor, evet bloku geriliyor, hayır blokunun artışı sürüyor.

Ankara kulislerine göre tüm belirtiler 2019’un beklenmeyeceği, 2018 içinde erken seçime gidileceğine işaret ediyor. “Seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarına karşın belediye başkanlarına yönelik operasyonlar ve devam eden kongre süreçleri, AKP’nin aklındaki erken seçim seçeneği olarak görülüyor. Taşeronlara kadro, asgari ücret ve farklı toplumsal-sosyal kesimlere yönelik çalışmalar da AKP’nin erken seçimi düşündüğünün göstergesi sayılıyor. AKP’nin yerel seçimlerde daha düşük oy alması da cumhurbaşkanı ve parlamento seçimlerini öne alacağının bir başka dayanak noktasını oluşturuyor.

Hayır bloku hareketli

Erken seçime yönelik bu beklentiler, muhalefet partilerini hareketlendirdi. CHP, 3 Şubat’taki kurultayı için kongre süreçlerini tamamlarken, HDP, cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın görevi bırakma kararı sonrası yeni yapılanmasına yoğunlaştı. Meral Akşener ise yeni kurduğu İyi Parti’yi, 15 Temmuz’da yapılacağını öngördüğü bir erken seçimin dışında kalmamak için hızla örgütleme ve tanıtma süreci yürütüyor. SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise referandumda hayır blokunda birlikte hareket ettikleri partilere yönelik ziyaretler yapıyor.