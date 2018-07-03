Alaattin Çakıcı'dan yeni açıklama! Yine tehdit etti

Geçtiğimiz hafta avukatı aracılığıyla gazeteciler hakkında tehdit içerikli bir açıklama yayınlayan Alaattin Çakıcı'dan yeni bir mektup geldi. "Bu ülkede bugüne kadar ne suç işlemişsem, bedelini ödedim ve cezasını çektim" diyen Çakıcı, "Hakaretler devam ederse, gerekirse eyleme dönüştürebilirim" ifadesini kullandı.

"SUÇLARIMIN ARKASINDAYIM"

Geçtiğimiz hafta yayınladığı tehdit içerikli mesajla gündeme gelen organize suç örgütü liderliğinden hükümlü Alaatin Çakıcı, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir mektup yayınladı. Çakıcı, mektubunda, "İşlemiş olduğum suçların arkasındayım" dedi.

"AF ÇAĞRIM KADER MAHKUMLARI İÇİNDİR"

Çakıcı, kendisini ziyaret eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi, hakkında yapılan haberlerin içine çekmeye çalışanlara tepki gösterip şunları söyledi: "Hiç kimse ortalığı karıştırmasın. Ben mahkum adamım. Rabbim bana ne kadar ömür verdiyse o kadar yaşayacağım. Af talebim yoktur, asla olmadı! Cumhur İttifakı'na karşı olan eski cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak birçok kişiyi affetti. Bunlardan biri KOAH sebebiyle tahliye oldu. Benim Af çağrım kader mahkumları içindir."