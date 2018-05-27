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Almanya'da "Kitap ve Kültür Fuarı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 02:18 | Son Güncelleme

Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin: - "Günümüz teknolojisinde bilginin her türlüsüne ulaşmanız mümkün fakat ulaşılamayan tek şey insan. İnsana ulaşma konusunda bir problemimiz var. Aslında en uzak olduğumuz şey evin içinde yaşadığımız insanlar"

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde devam eden "Kitap ve Kültür Fuarı" çerçevesinde çocuklara ve gençlere yönelik olarak ikinci gün düzenlenen etkinlikler büyük ilgi gördü.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) konferans salonunda gençlere yönelik düzenlenen "Kur’an İkliminde Nebevi Ahlak ve İslam Gençliği" konulu panel, tasavvuf musikisi konseri ve çocuklara yönelik geleneksel gölge oyunu Karagöz - Hacivat gösterisi ilgiyle izlendi.

Köln DİTİB Merkez Camisi Din Görevlisi Emre Şimşek’in moderatörlüğündeki panele, Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin konuşmacı olarak katıldı.

Ayetler ve hadisler ışığında, İslam dininin iletişim ahlakıyla ilgili öğütler veren Eğin, şöyle konuştu:

"Günümüz teknolojisinde bilginin her türlüsüne ulaşmanız mümkün fakat ulaşılamayan tek şey insan. İnsana ulaşma konusunda bir problemimiz var. Aslında en uzak olduğumuz şey evin içinde yaşadığımız insanlar. Ayrıca her dönemde ve günümüzde gençliğimize sahip çıkmamız konusunda söylemlerin olduğunu görüyoruz. Şahsen gözlemlediğim tecrübelerime göre günümüz gençliği ahlaklı, erdemli, daha güzel düşünüyor ve yetişiyor ama ideal değiliz."

Selam alıp vermenin önemine işaret eden Eğin, “Selam her şeye muktedir ve kadirdir. Selam insanın gönlüne, ruhuna ve kalbine işler. Selam insanları birbirine yakınlaştırır. Onun içindir ki Peygamberimiz selamı bize tavsiye ediyor. Selam deyip geçmeyin. Selamı çocuklarımız ve gençlerimiz arasında yaygınlaştıralım. Selam, Peygamberimizin Medine'deki İslam'a dair ilk emridir. İkinci emri de ikramdır." ifadelerini kullandı.

Gençlere hitap eden Eğin, "30 yıllık mesleki yaşamımda şunu tespit ettim. Hep birbirimize üstünlük için yarışıyoruz. Din üzerinden dahi hep birbirimizin üzerinde üstünlük kurma gayreti içine giriyoruz. Bundan vazgeçmeliyiz. Kur'an'daki ayetlerde Peygamberler bile sürekli hesaba çekilecek deniliyor, demek ki sürekli hesaba çekileceğiz sözünü kendimize sık sık söylemeliyiz. Ayet ve hadislere anlamak için yaklaşmalıyız." şeklinde konuştu.

30 yayınevinin katıldığı fuar, çeşitli etkinliklerle 15 Haziran'a kadar devam edecek.

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"Kitap ve Kültür Fuarı" Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Haseki Abdurrahman Gürses Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin

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