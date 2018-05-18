Almanya'da Netanyahu'yu çizen karikatürist işten çıkarıldı

BERLİN (AA) - Almanya’nın köklü gazetelerinden olan Süddeutsche Zeitung'un karikatüristi Dieter Hanitzsch İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir karikatürünü çizince, Yahudi düşmanlığıyla suçlanarak gazetedeki işine son verildi.

Süddeutsche Zeitung Genel Yayın Yönetmeni Wolfgang Krach, karikatür nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Gazeteden yapılan açıklamada, Hanitzsch'in işten çıkarılmasıyla ilgili, "Bay Hanitzsch ile antisemitist klişelerin karikatürde ne olduğu konusunda editör masamızda uzlaşmazlıklar olmuştur. Bu uzlaşmazlık sadece yayınlanan karikatürde değil ayrıca Bay Hanitzsch ile görüşmelerde de görülmüştür.'' denildi.

Dieter Hanitzsch'in çizdiği söz konusu karikatürde, İsrailli şarkıcı Netta Barzilay'ın Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olmasına atıfta bulunuldu. Barzilay'ın kıyafeti giydirilen ve elinde bir füze çizilen Netanyahu, "Gelecek yıl Kudüs'te" diye şarkı söyler gibi karikatürize edildi.

Sosyal medyada ve diğer Alman medyasındaki tepkilerin ardından Hanitzsch'in görevine son verildi.