Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki AnkaraAK Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

FATİH ŞAHİN

YALÇIN AKDOĞAN

ALİ İHSAN ARSLAN

MURAT YILDIRIM

FATMA ÖNCÜ

FAHRİ USTA

GÖKÇER DOĞAN

FEVZİ AYDIN

BÜŞRA SOYLU

MUAMMER CEMALOĞLU

ELİF RABİA TOPTANCI

ADİL CAN YILDIRIM

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA DESTİCİ

LÜTFİYE SELVA ÇAM

EMRULLAH İŞLER

ORHAN YEGİN

ARİFE POLAT DÜZGÜN

ZEYNEP YILDIZ

AHMET FETHAN BAYKOÇ

ENES ŞİŞMAN

MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN

İBRAHİM ENES DURUAY

ONUR ALP BAŞAYAR

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET NACİ BOSTANCI

ASUMAN ERDOĞAN

NEVZAT CEYLAN

BARIŞ AYDIN

HACI TURAN

MERYEM GÖKA

TUNA KOÇ

KURTCAN ÇELEBİ

SERHAT BAYAR

DİLARA TABAK

MEHMET GÜNDOĞDU

MÜCAHİT EFE



