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Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 22:41 | Son Güncelleme

AK Parti, 24 Haziran erken seçim milletvekili aday listesini açıkladı. Listede Ankara AK Parti milletvekili adaylarının isimleri merak konusu oldu. İşte AK Parti'nin seçim 2018 için YSK'ya verdiği milletvekili listesinde yer alan Ankara adayları. Ankara AK Parti milletvekili adayları kimlerden oluşuyor?

Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler? İşte 24 Haziran erken seçimleri AK Parti listesi

AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

ANKARA AK PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK Parti, listelerinde sürpriz isimlere yer verdi. Peki AnkaraAK Parti milletvekili adayları kim oldu? Hangi isimler listeye girdi? Ankara AK Parti milletvekili adayları kimler?

İşte YSK'ya verilen liste

AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ 
FATİH ŞAHİN 
YALÇIN AKDOĞAN 
ALİ İHSAN ARSLAN 
MURAT YILDIRIM 
FATMA ÖNCÜ 
FAHRİ USTA 
GÖKÇER DOĞAN 
FEVZİ AYDIN 
BÜŞRA SOYLU 
MUAMMER CEMALOĞLU 
ELİF RABİA TOPTANCI 
ADİL CAN YILDIRIM 

AK PARTİ ANKARA 2. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MUSTAFA DESTİCİ 
LÜTFİYE SELVA ÇAM 
EMRULLAH İŞLER 
ORHAN YEGİN 
ARİFE POLAT DÜZGÜN 
ZEYNEP YILDIZ 
AHMET FETHAN BAYKOÇ 
ENES ŞİŞMAN 
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN 
İBRAHİM ENES DURUAY 
ONUR ALP BAŞAYAR 

AK PARTİ ANKARA 3. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MEHMET NACİ BOSTANCI 
ASUMAN ERDOĞAN 
NEVZAT CEYLAN 
BARIŞ AYDIN 
HACI TURAN 
MERYEM GÖKA 
TUNA KOÇ 
KURTCAN ÇELEBİ 
SERHAT BAYAR 
DİLARA TABAK 
MEHMET GÜNDOĞDU 
MÜCAHİT EFE 

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