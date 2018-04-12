Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefonlar yasa dışı biçimde, emrindeki polisler tarafından takip edildi. Konunun ortaya çıkması üzerine müfettişler tarafından Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatılırken, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcılarından biri ile Ankara ve İstanbul’da 6 polisin görev yeri değiştirildi. Bakan Soylu’nun telefonlarının kimin emriyle takip edildiği belirlenemedi. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı da olan Enerji Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Soylu arasında veliahtlık kavgası olduğuna dair bilgiler daha önce basına yansımıştı. İkili arasındaki kavganın su yüzüne çıkmasının ardından Soylu, geçen aylarda kırgınlığını belirten konuşmalar yapmıştı. Soylu’nun istifa etmek istediği ancak Erdoğan tarafından engellendiği de iddia edilmişti.

"SEHVEN TAKİP ETTİK"



Cumhuriyet'ten Ahmet Şık'ın haberine göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun kullandığı mobil telefon hatlarının emniyetin bilgisayar takip sisteminde sorgulandığı birkaç ay önce ortaya çıktı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapıldığı belirlenen yasadışı takip üzerine İçişleri Bakanlığı müfettişleri görevlendirilerek Ankara ve İstanbul’da iki ayrı inceleme başlatıldı. Konuyla ilgileri olduğu belirlenen polisler müfettişlere verdikleri ifadelerde suçlamaları reddederek yasadışı takibin “sehven” yapıldığını söylediler. İfadeleri alınan polis memurları, yanlışlığın Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AK Parti) bazı büyükşehir belediye başkanları ile il ve ilçe başkanlarının istifa ettirilmeleri sürecinde yerlerine seçilecek isimlerin Fethullah Gülen örgütüyle iltisaklarının olup olmadığı yönündeki araştırmalar sırasında doğduğunu belirttiler. Bu araştırmalar sırasında görevlendirilmeleri yapılacak olanların tüm telefon kayıtları ve görüştüğü kişilerin Gülen Cemaati ile ilişkisinin olup olmadığı bilgisayar takip sisteminde anlık ve geriye dönük olarak incelemeye alındı. Polislerin iddiasına göre hakkında araştırma yapılanlardan birisinin irtibatları arasında Soylu’nun da telefonları bulunuyordu. Polisler de, “sehven” Bakan Soylu’nun da telefonlarını incelediklerini iddia ettiler.