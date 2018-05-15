Anne ve çocuklarının ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta önceki gün meydana gelen trafik kazasında 5 aylık hamile olduğu belirlenen anne ve kızı ile ameliyatla alınan bebeğinin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı.
Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan 5 aylık hamile Lütfiye (31) ile kızı Hatice Sinem (5) Kanadıkırık'a çarparak kaçan ve olaydan bir süre sonra gözaltına alınan S.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkemece tutuklandı.
- Olay
S.G. kullandığı otomobille 13 Mayıs'ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Lütfiye Kanadıkırık (31) ve kızı Hatice Sinem'e (5) çarparak kaçmıştı.
Kazada ağır yaralanan anne ile kızı, kaldırıldıkları özel hastanedeki müdahalenin ardından sevk edildikleri üniversite hastanesinde yaşamını yitirmişti.
Hastanede 5 aylık hamile olduğu belirlenen Kanadıkırık'ın sezaryenle alınan bebeği de bugün yaşamın yitirmişti.
Kazanın ardından kaçan sürücü S.G, polis ekiplerinin 20 saatlik çalışmasının ardından evine düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.
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