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Asırlık nineden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 21:05 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş'tan 200 araçlık konvoy ile Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen 105 yaşındaki Zeynep Bekereci Mehmetçik'e destek verdi

KİLİS (AA) - Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, 200 araçlık konvoy ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için Kilis'e geldi.

Araçlarını Türk bayrakları ve zeytin ağacı dallarıyla süsleyen yaklaşık 350 kişilik grup, ellerindeki Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla, "En büyük asker bizim asker", "Ya Allah bismillah Allahuekber" sloganları atarak Öncüpınar Gümrük Kapısı'na geldi.

Grup adına açıklama yapan AK Parti Türkoğlu İlçe Başkanı Mehmet Ali Şen, Bekereci'nin öncülüğünde başlatılan kampanya ile Zeytin Dalı Harekatı'na destek vermek adına Kilis'e geldiklerini belirtti.

Vatanın her bir karışının şehitlerin kanıyla sulandığını ve şehitlerin kanının yerde kalmayacağını ifade eden Şen, "Ülkemizin bir karış toprağına zeval gelmesini istemiyoruz. Halk olarak her zaman askerimizin ve vatanımızın yanındayız. Askerlerimiz inşallah Afrin'den zaferle dönecektir. Bu kapsamda Zeynep ninemizin öncülüğünde 11 kurbanımızı şehitlerimizin ruhuna hediye etmek için getirdik." diye konuştu.

Zeynep Bekereci ise getirdikleri küçükbaş hayvanları askerlere ulaştırabilmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, "Rabbim askerlerimizi korusun. Allah ülkemize huzur ve mutluluk versin. Allah'ım tüm askerlerimize yardım etsin." dedi.

Gruptakiler, ettikleri duanın ardından beraberlerinde getirdikleri küçükbaş hayvanları cephedeki askerlere ulaştırılmak üzere İl Jandarma Alay Komutanlığına teslim etti.

Daha sonra gruptakiler, araçlarıyla şehir turu attıktan sonra kentten ayrıldı.

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