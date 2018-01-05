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Asit tankeri dehşeti! Eriyen lastik bir anda patlayınca...

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 09:55 | Son Güncelleme 7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde tankerden yola dökülen asidin neden olduğu trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 3 kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü. Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi.

Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı. Asit nedeniyle lastikleri yanan Yakup Kaplan'ın kullandığı kamyonette Günlüce köyü yakınında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı. Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kütahya asit Emet

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı sistemi tam olarak layıkıyla uygulanmazsa bu şekilde facialarla daha çok karşılaşacağız. Bu ülkede taviz vermek bir idarecilik vasfı olarak kabul gördüğü sürece verilen tavizler Milletin daha çok canını yakacak maalesef.
tedbirsiz bir dangalagın suçu ... bakın nelere mal oluyor.
bir sorumsuzluğun meydana getirdiği vahim durumlar
arkadaşlar EMET TAVŞANLI YOLUNU bilen varmı ben biliyorum ve iddia ediyorumki Türkiye nin hiç bir ylu bukadar bozuk ve kötü diğildir Ben bimere bile yardım bu tehlikeyi ama maalesef ilgilenen yok üstelik Ak partinin yüzde yetmiş oy aldığı yere maalesef övündükleri yol bile yok
sadece bor işleme tesisine asit taşıyor. HES e radyoaktif malzeme taşıdığını düşünün birde?
BU DANGALAĞI ASİDE YATIRMAK LAZIM .
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