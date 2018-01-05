Asit tankeri dehşeti! Eriyen lastik bir anda patlayınca...

Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan Hasan Balaban idaresindeki tankerin tahliye vanası arızalandı. Bundan dolayı Emet-Tavşanlı karayoluna yaklaşık 20 kilometre boyunca asit döküldü. Bir süre sonra, asidin lastikleri yakması üzerine tanker Köprücek köyü yakınında şarampole devrildi.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada, araçtaki asit çevreye yayıldı. Asit nedeniyle lastikleri yanan Yakup Kaplan'ın kullandığı kamyonette Günlüce köyü yakınında şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile eşi Havva ve 7 yaşındaki kızı Esma Kaplan yaralandı. Sağlık ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, başka kazalar yaşanmaması için yolu trafiğe kapattı. Asit dökülen Emet-Tavşanlı karayolunda greyderle kazıma çalışması yapılırken, Emet Bor İşletmesine bağlı itfaiye ekipleri yolu yıkayarak temizlemeye başladı. (AA)
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