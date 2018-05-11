Babasını bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Adana'da babasını 2 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen genç kız hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Gülbahar Yiğit (20) ile öldürmeye teşebbüs ettiği babası Zeki Yiğit ve sanığın avukatı katıldı.

Sanık Yiğit, savunmasında, liseyi terk ettiğini ve ailesiyle anlaşamadığını söyledi.

"Gezmek, özgür olmak istiyorum. Ancak ailem beni engelliyor." diyen sanık, ağlamaya başlaması üzerine bir süre savunmasına ara verdi.

Daha sonra yeniden söz verilen Yiğit, annesi ve babasının ayrı yaşadığını belirtti.

Sanık Yiğit, "Annemin evini istemiyorum. Beni sürekli sıkıyorlar. Babamı da düzgün insan olmadığı için bıçakladım. Olay günü babam beni eve götürmek istedi. Bana vurdu, kolumu kıvırdı, canım yanınca bıçakladım. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Zeki Yiğit ise kendisini bıçaklayarak öldürmek isteyen kızından şikayetçi olmadı.

Olay öncesi kızının bir haftadır kayıp olduğunu dile getiren baba Yiğit, şöyle konuştu: