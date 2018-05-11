HABER

Babasını bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:17 | Son Güncelleme

Adana'da babasını 2 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği öne sürülen genç kızın 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı

Adana'da babasını 2 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen genç kız hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Gülbahar Yiğit (20) ile öldürmeye teşebbüs ettiği babası Zeki Yiğit ve sanığın avukatı katıldı.

Sanık Yiğit, savunmasında, liseyi terk ettiğini ve ailesiyle anlaşamadığını söyledi.

"Gezmek, özgür olmak istiyorum. Ancak ailem beni engelliyor." diyen sanık, ağlamaya başlaması üzerine bir süre savunmasına ara verdi.

Daha sonra yeniden söz verilen Yiğit, annesi ve babasının ayrı yaşadığını belirtti.

Sanık Yiğit, "Annemin evini istemiyorum. Beni sürekli sıkıyorlar. Babamı da düzgün insan olmadığı için bıçakladım. Olay günü babam beni eve götürmek istedi. Bana vurdu, kolumu kıvırdı, canım yanınca bıçakladım. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Baba Zeki Yiğit ise kendisini bıçaklayarak öldürmek isteyen kızından şikayetçi olmadı.

Olay öncesi kızının bir haftadır kayıp olduğunu dile getiren baba Yiğit, şöyle konuştu:

"Kaynanam kızımın kendi evinde olduğunu gelip almamı istedi. Kızımı aldım, yolda giderken elinde 2 sepet bulunan bir kadın ile karşılaştık. Kadına yardımcı olmak için eğilirken kızım karnımın üst kısmından beni bıçakladı, sonra eve doğru kaçtı. Ayrıca gözümün sol üst kısmından da yaralandım. Kızıma vurmadım."

Mahkeme heyeti, Yiğit'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Zeki Yiğit (38), 8 Aralık 2017'de birlikte yürüyerek eve gittiği kızı Gülbahar'ın bıçakla saldırısına uğrayıp 2 yerinden yaralanmıştı. Gülbahar Yiğit hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.

Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!Erdoğan'ın seçim şarkısı ortaya çıktı!
Erdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdımErdoğan'dan Demirtaş'a: Ben hapis sıramı savdım
BAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldıBAE bazı İranlı kişi ve kuruluşları 'terör destekçileri listesine' aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana baba bıçakla yaralama kız

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Selahattin Demirtaş'ın adaylığı için iptal başvurusu!

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Son seçim anketi sonucu MAK Danışmanlık'tan! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin olay araştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlik kolları kongresinde şaşkınlığını gizleyemedi

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Selahattin Bilal hayatını kaybetti

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

Göğsünü açmak için elinden geleni yaptı!

İlginizi Çekebilir

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Trump'ın duyurduğu operasyon Sakarya'da başladı!

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Yasak aşk cinayeti kan dondurdu! Pikniğe diye götürüp katlettiler

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Meral Akşener ve Muharrem İnce hakkında olay yaratacak iddia!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a çağrı

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Öğretmenlerin rezaletine bakanlık el koydu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

TSK, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nın bilançosunu açıkladı

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Fatih Portakal, Meral Akşener'in mitinginin yayınlanmamasına tepki gösterdi

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Çorum'da para nakil aracı devrildi, etrafa saçılan paraları görevliler elleriyle topladı

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?

Böyle vahşet görülmedi!

Böyle vahşet görülmedi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.