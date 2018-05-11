Babasını bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Adana'da babasını 2 yerinden bıçaklayarak öldürmeye teşebbüs ettiği ileri sürülen genç kız hakkında 20 yıla kadar hapis cezası talebiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.
Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Gülbahar Yiğit (20) ile öldürmeye teşebbüs ettiği babası Zeki Yiğit ve sanığın avukatı katıldı.
Sanık Yiğit, savunmasında, liseyi terk ettiğini ve ailesiyle anlaşamadığını söyledi.
"Gezmek, özgür olmak istiyorum. Ancak ailem beni engelliyor." diyen sanık, ağlamaya başlaması üzerine bir süre savunmasına ara verdi.
Daha sonra yeniden söz verilen Yiğit, annesi ve babasının ayrı yaşadığını belirtti.
Sanık Yiğit, "Annemin evini istemiyorum. Beni sürekli sıkıyorlar. Babamı da düzgün insan olmadığı için bıçakladım. Olay günü babam beni eve götürmek istedi. Bana vurdu, kolumu kıvırdı, canım yanınca bıçakladım. Tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.
Baba Zeki Yiğit ise kendisini bıçaklayarak öldürmek isteyen kızından şikayetçi olmadı.
Olay öncesi kızının bir haftadır kayıp olduğunu dile getiren baba Yiğit, şöyle konuştu:
"Kaynanam kızımın kendi evinde olduğunu gelip almamı istedi. Kızımı aldım, yolda giderken elinde 2 sepet bulunan bir kadın ile karşılaştık. Kadına yardımcı olmak için eğilirken kızım karnımın üst kısmından beni bıçakladı, sonra eve doğru kaçtı. Ayrıca gözümün sol üst kısmından da yaralandım. Kızıma vurmadım."
Mahkeme heyeti, Yiğit'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.
Zeki Yiğit (38), 8 Aralık 2017'de birlikte yürüyerek eve gittiği kızı Gülbahar'ın bıçakla saldırısına uğrayıp 2 yerinden yaralanmıştı. Gülbahar Yiğit hakkında "üst soydan akrabayı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açılmıştı.
Şırnak'ta hain saldırı! 1 asker şehit oldu
Fatih Portakal: Erdoğan Muharrem İnce'ye o soruyu nasıl sorar?
Ölüyorum, yardım edin dedi, acil servis dalga geçti! 1 saat sonra...
Lütfen evlen benimle!
İran'dan krizi tırmandıracak açıklama: Tel Aviv ve Hayfa yok edilecek
Savaş kapıda! İsrail o görüntüleri yayınladı
İYİ Parti'li Koray Aydın: Adil Öksüz'ü bulup iftira attıracaklar
Apple sevilen uygulamaları App Store’dan kaldırıyor!
Devlet Bahçeli'den CHP ve İYİ Parti'ye 15 milletvekili tepkisi
Instagram çöktü mü? Sosyal medya sitesine erişim sorunu yaşandı
Sokak köpeğini demir levyeyle döve döve öldürdü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum