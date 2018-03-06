Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir İlçesindeki Marina Sitesi’nde meydana geldi. Evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş insanı Mahmut Alaca, bu sırada taksiyle evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca’nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca’nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Alaca’nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.
Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.
CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI
Ekipler, Erhan Alaca’nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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