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Babasını öldürüp, böyle kaçmış! Görüntüleri ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Mersin'de iş insanı babası Mahmut Alaca’yı evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir İlçesindeki Marina Sitesi’nde meydana geldi. Evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş insanı Mahmut Alaca, bu sırada taksiyle evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca’nın tabancalı saldırısına uğradı. Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca’nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca’nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Alaca’nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği’nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.

Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı.

CİNAYET SİLAHIYLA YAKALANDI

Ekipler, Erhan Alaca’nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

dsaa

İş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördüİş adamına oğlundan kanlı infaz! Kapıdan çıkınca karşısında onu gördü
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Anahtar Kelimeler:
baba katili cinayet görüntü Mersin

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
iş insanı ne ya???
KÖTÜ TOHUM ZARARLI ZEHİRLEYİN GİTSİN
bu nasıl iş yahu harbiden deccal geldi dünyaya yavaş arkadaş Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Allah cc evledında hayırlısını versin
nasıl bır dünyada yasar olduk evlat babayı baba cocugunu acımadan ölduruyor dünyanın cıvışı cıktı artık olağan hale geldı cınayet tecavüz nerde eskı günler artık gerı gelmez
Babası sayesinde Ferrari ile dolaşan herif. şimdi ceza evi avlusunda tabanvayla dolaşsın.
Allah doğrunun yardımcısı olsun belkide babası hatalıdır bir namussuzluk yapmıştır. bilemeyiz sorgudan sonra cıkar ortaya
GEBERTIN BUNUDA
Şu sıralar yeni bir trend başladı. Bilim insanı, iş insanı gibi. Bunu lügata sokmaya çalışan basın yayın yüksek okulu mezunlarına soruyorum, bilim hayvanı veya iş hayvanı da var da bizim mi haberimiz yok. Saman okulundan mezun olduğunuz belli. Maalesef artık üniversitelerin çoğuna eşşeği bağlasanız mezun oluyor, ama adam olamıyor. Polis boşuna basmıyor size.
bi ara millete silahlanin diyen dalkavuklar hesabini versin aha sana silahlanma
Adam kendi kendini yetim bırakmış yazık. Hayırlı evlat.
Bunlara afrine gidin 3 kurşunda siz sıkın deseniz kaçacak delik ararlar.
çıldırdı çıldırdı insanlar harbiden çıldıtdı Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız ????
Düzeni bozulmuş Dünya kesin para pul işidir haylaz haylaz gezip parasını pulunu kemiren bu Oğlunu yanından kovmuştur Baba parası ile krallık yasarken birden soytarı pozisyonuna düsmüstür
BU KAHPE HAKSIZ İSE BABASI EGER BUNA HAKARET ETMEDIY SE BU KİŞİ YADAMAZ
@treffen Allah aşkına şu yazdığını bir oku bakalım. Sen birşey anladın mı?
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