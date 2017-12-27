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Bakan'dan korkutan deprem açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ | 27.12.2017 20:59 | Son Güncelleme 5 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ettiği konuşmasında, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi?" dedi.

Bakan'dan korkutan deprem açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'ndaki konuşmasında Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret ederek, şu ifadeleri kullandı: "Ülkenin topraklarının yüzde 66'sı, nüfusumuzun da yüzde 71'i birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde. 100 yıl içinde bu ülkede yaşanan 6 ve üzerinde şiddetteki deprem sayısı 56. İstanbul'da özellikle bizi korkutan şey, belli aralıklarla olan depremler, özellikle Adalar segmenti dediğimiz segmentteki gelişmeler."

'TÜRKİYE ÇAPINDA SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ'

Türkiye'de gerçekleşmesi beklenen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan Özhaseki şöyle konuştu: "Hocalar, Kuzey Anadolu Fay Hattı diye bir şey tarif ediyor. 1939'da Erzincan'da başlamış, 3 sene geçmiş Niksar'da, 3 sene geçmiş Tosya'da, devam ediyor, Şimdi hocaların büyük çoğunluğu, '2030'a kadar bir deprem bizi bekliyor, şiddeti de 7'den aşağı olmayacak.' diyorlar. Tedbir almak lazım değil mi? 2012'de Tayyip Bey'in emriyle, o zaman da bunun bir risk olduğunu bilerek bir yasa çıkardık. Şu ana kadar tüm Türkiye'de değişen ve dönüşen konut sayısı 1 milyon 100 bin civarında. Bu, yeterli değil. Çok hızlandırmamız gerekiyor. Bunun için birkaç aydır bir çalışma içerisindeyiz, kentsel dönüşümün yeni esaslarını tam doğru olarak bir planlama içerisinde oturtuyoruz. Yeni kaynaklar üreteceğiz. Belediyelere sıfır faizli krediler vereceğiz. Hedefimizde Türkiye çapında yılda 500 bin civarında bağımsız birimin yenilenmesi var. Bunun 150-200 bini İstanbul'a tekabül ediyor. 15 sene boyunca bunu devam ettirebilirsek, 7.5 milyon bağımsız birimi yenilemiş olacağız, depreme dayanıklı hale getireceğiz. İnşallah kanunlaştırdığımızda 2018 içinde başlayarak Türkiye çapında seferberlik ilan edip bunun üzerine gideceğiz."

'70 BİNE YAKIN EV HASARLI, 45 BİN EV AZ HASARLIYDI, 25 BİN KONUT YAPIYORUZ'

Güneydoğu'yu sık ziyaret ettiğini dile getiren Özhaseki, "7 bölgede çok sıkı çatışma yaşandı, oraların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili… Tabii vatandaşla görüştüğümüz zaman hepsi 'Ne olur şu güvenliği ihmal etmeyin, bizi teröristlerin kucağına itmeyin. Birinci isteğimiz bu. İkincisi de zararımızı karşılayın.' diyorlar. 70 bine yakın ev hasarlıydı, bunun 45 bin az hasarlı. Vatandaşın parasını ödedik. 25 bin civarında konut da şu anda yapıyoruz. Bir kısmını yaptık, bitirdik. Vatandaşın evini teslim ediyoruz, geçip oturuyorlar. Bir kısmı da birkaç ay içerisinde bitecek, onları da teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
RABBİM ÜLKE mizi KORUSUN,,,,
hey haseki,hey sayın bakanım,bu sözlerinin arkasında allah bilir neler yatıyor,kimlere çıkar sağlayacaksınız,artık inandırıcı değilsiniz,böyle tutarsız sözler söyleyeceğine geçekçi ol.mesala,mesala ayakkabı kutusundaki dolarlarla falanca yere camii yaptıracağız yalanını söleyeceğinize onlarla bir dolu evsiz aileye ev yapabilirsiniz,zafer çağlayanın kolundaki saat ile en az 20 garibana ev yapabilirsiniz,daha buna benzer binlerce vaka var,vatandaşını düşünüyorsan önce bunları hallet,sonra depremi nuşuruz,çünkü senin bu deprem söylemin birilerine çıkar hazırlığı yaptığını çağrıştırıyor,
bu seferberlikle kimlere ihale hazırlamayı düşünüyorsunuz?.sen beni benden daha çokmu seviyorsun?.eğer seviyorsan şu malum rüşvet paralarından birazını alda bana bir ev yap ver buna çok ihtiyacım var.sizin işinize gelmeyen her şeyi amerika tazgahlamış diyorsunuz,yahu zafer çağlayanın kolundaki 1 milyon 3 yüz bin liralık saatin faturası zarrabın elemanın üzerine kesilmiş bu devlet tarafındanda belgelendi,hatta 300 bin lira olan vergiside ödenmemiş iş ortaya çıkınca mecburen ödendi.bu insanları depremden kurtarma savsatasını bırak kime nasıl ihaleler hazırladınız onu söyle.
siz önce deprem anıı ve sonrasında toplanacağımız alanlar üzerindeki rantladığınız yerleri boşaltın vatandaş için acil durum merkezleri haline getirin ölmeden bi görelim
Sayın bakanım, madem amacımız depreme karşı önlem almak toki veya kiptaşın tek amacının kar etmek değil vatandaşın evini yenilemek olması gerekir. Maliyetine ev yenilemeli. Fakat belediyeler işleri müteahhitlere verip İstanbulun değerli arazilerini zengine peşkeş çekmek istiyorlar. Siz de sürekli depremden bahsediyorsunuz kentsel dönüşüm hızlansın diye , o zaman belediyeleri uyarın devlet vatandaşının evini maliyet fiyatına yenilesin fatura kabartmadan devlete yakışır şekilde.
deprem şiddeti ile deprem büyüklüğünün farkını bilmeyip konuşmaktan bıkmadılar !!!!
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