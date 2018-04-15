Balkan milletvekilleri Şanlıurfa'da

Balkan milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi heyet, Şanlıurfa'da çeşitli incelemelerde bulundu ve tarihi yerleri gezdi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Kosovalı milletvekilleriden oluşan heyet, ülkedeki temasları kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile makamında bir süre görüşen heyet üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.
Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Çiftçi, Türkiye'nin bölge barışı için girişimlerine devam ettiğini söyledi.
Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Nihat Çiftçi, "Türkiye, terör örgütleri ve bölge açısından tehdit oluşturacak unsurları hem kendi sınırlarından temizlemek hem de bölge barışını tekrardan dizayn etmek için tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde yol alıyor. Bu kapsamda da dostlarımızın bizlere destek verdiğini görmek ve onların yanımızda olduğu bilmek, bizlere bu yolda ışık veriyor." diye konuştu.
Heyettekilerden Bosna Hersek milletvekili Turska Sarajevu da ülkesinin başkenti Saraybosna'nın kardeş şehri Şanlıurfa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini belirten Sarajevu, Türkiye'nin attığı adımlarla gurur duyduklarını ifade etti.
Heyet ziyaretin ardından tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe kazı alanı ile Harran ilçesindeki ören yerlerini de ziyaret etti.
Fransa, Suriye operasyonu hakkında dünyayı kandırmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara müjde! Yaza yetiştirilecek!
ABD Suriye'deki askerlerinin durumunu açıkladı
Trump'tan son dakika Suriye açıklaması: Medya küçümsedi ama...
Bakan Soylu'dan flaş çıkış: "Gizli kalmış cennetleri hemen ufalıyoruz"
AK Partili Özdağ'dan müthiş iddia: Atatürk'ün ölümü de şüpheli
Milyonlar izledi, kimse gerçeğini göremedi!
Aslında hedefte Suriye yoktu! İşte operasyonun şifreleri
Yeni doçentlik kriterleri neler, başvuru tarihi ne zaman? Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı!
WhatsApp’a bomba özellik! Bilinmeyen numaralar WhatsApp’dan sorulacak
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum