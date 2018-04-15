Balkan milletvekilleri Şanlıurfa'da

Balkan milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi heyet, Şanlıurfa'da çeşitli incelemelerde bulundu ve tarihi yerleri gezdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Kosovalı milletvekilleriden oluşan heyet, ülkedeki temasları kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile makamında bir süre görüşen heyet üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Çiftçi, Türkiye'nin bölge barışı için girişimlerine devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Nihat Çiftçi, "Türkiye, terör örgütleri ve bölge açısından tehdit oluşturacak unsurları hem kendi sınırlarından temizlemek hem de bölge barışını tekrardan dizayn etmek için tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde yol alıyor. Bu kapsamda da dostlarımızın bizlere destek verdiğini görmek ve onların yanımızda olduğu bilmek, bizlere bu yolda ışık veriyor." diye konuştu.