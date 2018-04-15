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Balkan milletvekilleri Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2018 18:28 | Son Güncelleme

Balkan milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi heyet, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi'yi ziyaret etti

Balkan milletvekillerinden oluşan Dostluk Köprüsü Delegasyonu üyesi heyet, Şanlıurfa'da çeşitli incelemelerde bulundu ve tarihi yerleri gezdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Türkiye'ye davet edilen ve Bosna Hersek, Makedonya, Hırvatistan ve Kosovalı milletvekilleriden oluşan heyet, ülkedeki temasları kapsamında Şanlıurfa'yı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile makamında bir süre görüşen heyet üyeleri, fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür eden Çiftçi, Türkiye'nin bölge barışı için girişimlerine devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin hiçbir ülkenin toprağında gözü olmadığını belirten Nihat Çiftçi, "Türkiye, terör örgütleri ve bölge açısından tehdit oluşturacak unsurları hem kendi sınırlarından temizlemek hem de bölge barışını tekrardan dizayn etmek için tüm dünyanın takdir ettiği bir şekilde yol alıyor. Bu kapsamda da dostlarımızın bizlere destek verdiğini görmek ve onların yanımızda olduğu bilmek, bizlere bu yolda ışık veriyor." diye konuştu.

Heyettekilerden Bosna Hersek milletvekili Turska Sarajevu da ülkesinin başkenti Saraybosna'nın kardeş şehri Şanlıurfa'da olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini belirten Sarajevu, Türkiye'nin attığı adımlarla gurur duyduklarını ifade etti.

Heyet ziyaretin ardından tarihin başlangıç noktası olarak kabul edilen Göbeklitepe kazı alanı ile Harran ilçesindeki ören yerlerini de ziyaret etti.

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Balkan Milletvekilleri Dostluk Köprüsü Delegasyonu Şanlıurfa ziyaret

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