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Özgür Özel, gençlerle Anıtkabir'e yürüdü! 19 Mayıs'ta dikkat çeken seçim mesajı: 'Söz veriyoruz' diyerek duyurdu

19.05.2024 15:15
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin gençlik kolları tarafından düzenlenen 'Büyük Gençlik Yürüyüşü'nde gençlerle Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir girişinde parti otobüsü üzerinden yürüyüşe katılanlara seslenen Özel, "Bugün, 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz; buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz" dedi. İşte Özel'in o açıklamaları...

Özgür Özel, gençlerle Anıtkabir'e yürüdü! 19 Mayıs'ta dikkat çeken seçim mesajı: 'Söz veriyoruz' diyerek duyurdu

CHP Gençlik Kolları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 'Büyük Gençlik Yürüyüşü' düzenledi. Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililer, kortej halinde Gençlik Caddesi'nden Anıtkabir'e yürüdü. Korteje, CHP Genel Başkanı Özel'in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları, gençlik kolları üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Binlerce kişi, yaklaşık 1 saat süren yürüyüşün ardından Anıtkabir'e geldi. Anıtkabir girişinde parti otobüsü üzerinden yürüyüşe katılanlara seslenen Özel, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde birinci parti olmanın verdiği gururla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktıklarını söyledi.

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'SEÇİMDEN SONRA MİLYONLARLA GELECEĞİZ'

Seçimde elde ettikleri başarının kendisine sıklıkla sorulduğunu belirten Özel, kongrede değişim sloganıyla, genç, dinamik kadrolarla, çok sayıda genç ve kadınla birlikte yetkiyi alarak yola çıktıklarını dile getirdi. CHP'nin yerel seçimlerde 47 yıl aradan sonra 1'inci parti olduğunu hatırlatan Özel, "Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk genel seçimlerinden sonra buraya bir daha geleceğiz ve söz veriyoruz; buraya partimizi iktidar yapmış olarak geleceğiz. Gençler; bugün, 47 yıl sonra Ata'nın huzuruna ilk kez birinci parti olarak geldik. Şimdi onun Samsun'a çıkışının 105'inci yılında, ona şöyle sesleniyoruz; Atam, sana söz; buraya partini iktidar yapmış, ilkelerini iktidar yapmış, aydınlanma ateşini yeniden yakmış olarak gelecek seçimden sonra milyonlarla geleceğiz. Ben de Mustafa Kemal Atatürk gibi sadece sizlere güveniyorum" dedi.

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Özel, konuşmasının ardından beraberindekilerle Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakan Özel, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

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(DHA)Bu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı seçim Özgür Özel CHP Anıtkabir
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