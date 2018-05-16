Barış Atay gözaltına alındı

Avukat Efkan Bolaç, yaptığı açıklamada "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.
NE OLMUŞTU?
Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.
Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Atay'da Hakan'a cevap vermişti.
BARIŞ ATAY KİMDİR?
Barış Atay Mengüllü, 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.
18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış veİstanbul'a gitmiş veYeditepe Üniversitesitiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.
Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.
Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.
22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, 3 gün sonra serbest bırakıldı.
17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.
Tiyatro Oyunları :
2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi
2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği
2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali
Film ve Dizileri :
Yönetmen:
2015 - Eksik (Sinema Filmi)
2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)
2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)
2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)
2007 - Zincirbozan (Film)
2006 - Hacı (dizi)
2006 - Kabuk (Film)
2006 - Şöhret (dizi)
2002 - Aşk ve Gurur (dizi)
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