HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Barış Atay gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 07:15 | Son Güncelleme

Avukat Efkan Bolaç, oyuncu Barış Atay'ın gözaltına alındığını duyurdu.

Barış Atay gözaltına alındı

Avukat Efkan Bolaç, yaptığı açıklamada "Nihayet Barış Atay'ı gözaltına aldırmayı başardılar. Birilerine yargılanacaksın demek veya affetmiyorum demek ne zamandır suç oldu?" diye yazdı.

NE OLMUŞTU?

Atay, madenci tekmeleyen Yusuf Yerkel'in özür mesajının ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan "Hepiniz ağlayarak özür dileyeceksiniz. O gün geldiğinde; affedeni, acıyanı, yargılamaktan vazgeçeni de unutmayacağız! Yok öyle 'torunlarla emeklilik, hepimiz kardeşiz, kavga istemiyoruz' falan. Her şey yeni başlıyor. Bu ülkeye, insanına yaptıklarınızın hesabını vereceksiniz" diye yazmıştı.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Atay'ın bu mesajı medya sonrası "Lütfen bu adama haddini bildiriniz!" başlıklı bir yazı kaleme almıştı. Atay'da Hakan'a cevap vermişti.

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözlerAhmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler
Barış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağmaBarış Atay'dan Ahmet Hakan'a yanıt: Yok öyle yağma

BARIŞ ATAY KİMDİR?

Barış Atay Mengüllü, 22 Eylül 1981 tarihinde Almanya'da doğmuştur. Doğumundan kısa bir süre sonra Türkiye'ye gelen ailesiyle birlikte 1999 yılına kadar Antakya'da yaşadı.
18 yaşında iken 1999 yılında üniversitede okumak için Adana'ya gitti. Ve kazandığı, Çukurova Üniversitesi Biyoloji bölümünde okumaya başlamıştır. Okulun son yılında fikir değiştirerek okulu bırakmış veİstanbul'a gitmiş veYeditepe Üniversitesitiyatro bölümü sınavlarını geçerek bu üniversitenin tiyatro bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Kadir Has Üniversitesi Sinema-Tv bölümü yüksek lisans öğrencisi olmuştur.
Arka Sıradakiler dizisindeki Saffet rolüyle ünlendi. Ardından 2011 yılında Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazdığı 'Hayat Devam Ediyor' dizisinde oynadı.

Barış Atay, 8 Mart 2013 tarihinde oyuncu ve yönetmen yardımcısı Beste Sultan Kasapoğulları ile evlenmiştir.

22 Kasım 2013 tarihinde Redhack soruşturması kapsamında polis tarafından gözaltına alındı, 3 gün sonra serbest bırakıldı.

17 Nisan 2015 tarihinde vizyona giren "Eksik" adlı sinema filminin yönetmenliğiniBarış Atay Mengüllüoğlu yaparken aynı zamanda oyuncu olarak da görev almıştır. Diğer rollerde Nur Sürer, Özgür Emre Yıldırım, Toprak Sağlam, Uğur Polat, Şebnem Sönmez, Sarp Akkaya oynamıştır.

Tiyatro Oyunları :
2013 - Kırmızı Yorgunları, Emek Sahnesi
2011 - Görünmeyen, Tiyatro Karnaval
2009 - Istibdat Kumpanyası, Uğur Saatçi - Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 24. Genç Günler
2009 - Schweyk, Yeditepe Üniversitesi
2008 - Zengin Mutfağı. Vasıf Öngören- Yeditepe Üniversitesi, İBŞT 23. Genç Günler
2007 - Bir Anarşistin Kaza sonucu Ölümü, Yeditepe Üniversitesi
2007 - Ada, ODDÜ Tiyatro Şenliği
2007 - Ekmek İşçileri, Sanat İşçiliği Tiyatrosu
2005 - Çehov'dan 4 kısa oyun- Mevsimlerden Tiyatro, Yazar Anton Çehov – Antakya Kültür Şenliği
2005 - Finalde Shakespeare - Mevsimlerden Tiyatro, Ege Üniversitesi Tiyatro Festivali

Film ve Dizileri :
Yönetmen:
2015 - Eksik (Sinema Filmi)

2015 - Eksik (Deniz) (Sinema Filmi)
2012 - Güzel Günler Göreceğiz (Film)
2012 - Şubat (Konuk oyuncu) (dizi)
2011 - 2012 - Hayat Devam Ediyor (dizi)
2007 - 2011 - Arka Sıradakiler (dizi)
2007 - Zincirbozan (Film)
2006 - Hacı (dizi)
2006 - Kabuk (Film)
2006 - Şöhret (dizi)
2002 - Aşk ve Gurur (dizi)

PARTNERÜvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...Üvey kızkardeşi skandalı patlattı! Babası utancından...
Avustralya Başbakanı ramazan mesajı yayımladıAvustralya Başbakanı ramazan mesajı yayımladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
barış atay Efkan bolaç gözaltı barış atay kimdir

En Çok Okunan Haberler

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Çocuklar Duymasın 41. bölüm fragmanı! Haluk ve Meltem'i yıkan haber!

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Erdoğan'a küstah sözler!

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?

İlginizi Çekebilir

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

Okuyucu Yorumları 8 yorum
hemen serbest birakilmasi gerek
şimdi Geç bile kalındı diyorum ama Barış Atay Sanırım seni şu ana kadar adam yerine koymadık larından içeri alınmadın Neyse Böylelikle rüştünü ispat ettin hapislere atıp çürüteceğin İnsanların mekanlarında önce sen yat
buna sanatcı denilmez bu pkk sevici
Çooook iyi olmuş . Kalsın içeride bu ve bunun gibi gereksiz mahlukatların ülkeye bir faydası olmadığı gibi çok zararı var.
klasik ülkem sanatçısı (?) Hainimtrak.
Şunuda adamdan sayıp haber yapıyosunuz
Bu ülkede "demokrasi var" diyenlere gelsin bu haber..!
Ahmet Hakan da adam olmuş
Diğer Haberler
'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'

'Hulusi Paşa’nın eski emir astsubayı ABD’ye mi sığındı?'

Türkiye'den İsrail hamlesi!

Türkiye'den İsrail hamlesi!

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

CHP'nin 'adalet yürüyüşü'ndeki dinleme skandalı büyüyor

Yemen Kasım'ı kaçıranlar yakalandı!

Yemen Kasım'ı kaçıranlar yakalandı!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

24 Haziran seçim sonuçları için son anket

'Genel af' çıkışı sonrası birbirlerine girdiler

'Genel af' çıkışı sonrası birbirlerine girdiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.