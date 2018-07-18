Bedelli askerlik 2018 için 28 gün temel eğitim şartına sosyal medyada büyük tepki

AK Partili Mehmet Muş, bedelli askerlik 2018 ile ilgili olarak gazetecilerden gelen '28 gün rahatsızlığı dile getirildi. Düzenleme olacak mı?' sorusuna 'Teklifte 28 gündür. Bununla alakalı herhangi bir düzenleme olmayacaktır. 28 gün temel askerlik eğitimi talep edilmektedir' yanıtını verdi.
Muş'un yanıtı sonrasında 28 günlük temel askerlik eğitiminin kaldırılmasını bekleyen sosyal medya kullanıcıları duruma tepki gösterdi.
İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;
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