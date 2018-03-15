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Belçika’da polis şiddeti protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 22:11 | Son Güncelleme

Belçika’da polis şiddeti protesto edildi

BRÜKSEL (AA) - Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen gösteride, ülkedeki polis şiddeti protesto edildi.

Annesence Meydanı'nda toplanan yaklaşık 200 kişi, “polis şiddetine karşı dur de” yazılı pankartlarla yürüyüş yaptı.

Göstericiler, "Adalet yoksa barış yok", "Polis şiddetine son", "Irkçı polise son", "Adalet istiyoruz" sloganları attı.

Gösterideki konuşmalarda, ülkede polisin şiddete başvurduğu savunuldu.

Konuşmaların ardından grup dağıldı.

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Belçika polis şiddeti protesto

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