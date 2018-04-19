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Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 18:11 | Son Güncelleme

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye ulaşan Jandarma Kriminal raporunda "Sanık polis F.D. ile süzgeç uygulanan karelerde yer alan kolu sargılı şahsın kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varılmıştır" denildi.

Berkin Elvan davasında kriminal rapor açıklandı: Muhtemelen aynı kişi!

Berkin Elvan'ın öldürülmesine ilişkin dava dosyasına, sanık polis memuru F.D.'nin fotoğrafları ile olay yerindeki görüntülerin karşılaştırılması ve atışı yapıp yapmadığının tespit edilmesi için değerlendirme yapan Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği'nin görüntü ve fotoğraf analizi raporu ulaştı.

Davaya bakan İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen 4 Nisan 2018 tarihli raporda, dosya içeriği ve iddianameye göre sanık polis F.D.'nin, 2. ZET polisi (kolu sargılı) olarak tanımlanan kişi olduğu belirtilerek 2016 yılında iki ayrı rapor verildiği anlatıldı.

"SAKALLI VE GÖZLÜKLÜ OLDUĞU İÇİN ANLAŞILAMADI"

2017 yılı Ekim ayında laboratuvar imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi üzerine yeni bir iyileştirme yazılımı olan Amped Five Proffesional isimli yazılımın alındığı ifade edildi. 2. ZET polisi olarak tanımlanan kişiye ait karelerin söz konusu yazılımla yeniden süzgeç uygulanarak iyileştirildiği ve incelemeye bu kareler üzerinden devam edildiği raporda anlatıldı. Süzgeç uygulanılan karelerde yer alan kişiyle , polis F.D.'nin fotoğraflarının mukayesesine yönelik ilk incelemenin, şüpheli polisin sakallı ve gözlüklü olması nedeniyle yapılamadığı, daha sonra elverişli duruş pozisyonu ve açılarda mukayese fotoğraflarının gönderilmesinin mahkemeden istendiği, bunun üzerine Van Jandarma Kriminal Laboratuar Amirliği'nce şüpheli polis F.D'ye ait mukayese fotoğraflarının çekilerek gönderildiği kaydedildi.

"KUVVETLE MUHTEMEL AYNI KİŞİ OLDUKLARI"

Raporda, "Sanık polis F.D. ile süzgeç uygulanan karelerde yer alan 2. ZET polisi (kolu sargılı) kişinin mukayesesinde söz konusu şahısların kuvvetle muhtemel aynı kişi olduğu kanaatine varılmıştır" denildi. Raporda, "kuvvetle muhtemel aynı" ifadesinin "karşılaştırılan parametrelerin yüzde 75'in üzerinde benzer olması ve uzman kararının iki örneğin aynı kişiye ait olduğu yönünde belirlenmesi" olarak tanımlandı. Raporda, "2. ZET polisinin ZET silahını ateşlediği (saat 13.47) bu ateşlemeden sonra karşı kaldırımda Gaziler Sokağı olarak belirlenen sokağın başında muhtemel yere düşen bir şahsa ait karenin belirdiği tespit edilmiştir. Dosya kapsamındaki tanık beyanlarında maktulün söz konusu Gaziler Sokağı girişinde yaralandığı belirtilmiş olup maktulün 2. ZET polisi olarak tanımlanan (kolu sargılı) polis tarafından vurulduğu kanaatine varıldığı" ifadelerine de yer verildi.

"VURULMA ANININ TESPİTİ TEKNİK OLARAK MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan raporda yüz karşılaştırması dışında "ZET tüfeği kullanan kolluk görevlilerinin, olay yerindeki şahısların ve maktulün bulunduğu yerlerin, maktulün vurulduğu an ve yer itibariyle belirlenmesine" ilişkin incelemede, "Gaziler Sokağı'nın başında muhtemel yere düşen bir şahıs görülmekte olup, olay yerinin kameraya olan mesafesinin uzak olmasından dolayı bu şahsın maktul olduğu belirtilen Berkin Elvan'ın vurulma anı olup olmadığının tespitinin teknik olarak mümkün değildir" denildi.

Ayrıca fişeklerin yerden sekip sekmediğine ilişkin vurulma anı olarak tespit edilen karelerde, fişeklerin yere sekmediği, yere düşen şahısla eşzamanlı olarak fişeğin hareket ettiği anlatıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Ya değilse? bunun vebalini bitirilen hayatının vebalini ahirette kim çekecek
ne ekmek miş ? arkadaş hiçmi ailelerin sorumluluğu yok çocugunu devrimciligi öğretenlerin hicmi suçu yok niye bir çocuk polisine taş atsın !!,
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