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'Binbir surat' tutuklandı! Sevgilisi her şeyi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 08:52 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Sahte emniyet müdürü, savcı, avukat kimlikleriyle birçok kişiyi dolandıran 'binbir surat' lakaplı Ayhan G. tutuklandı. Ayhan G.'nin sevgilisi Z.K.'nın ifadesi ortaya çıktı. Bir arkadaşının velayet davası için savcı olduğunu söylediği Ayhan G.'ye yönlendirdiğini anlatan Z.K. 'Evine gittiğimde dava dosyalarını sehpaya yayıp, cübbesini askıya asardı. Beni aylarca evlilik vaadi ile oyalayarak, gururumla oynadı. Şikâyetçiyim.' dedi.

'Binbir surat' tutuklandı! Sevgilisi her şeyi anlattı

Polis rozeti ile sahte emniyet müdürü, savcı, avukat kimlikleriyle onlarca kişiyi dolandıran Ayhan G.’nin tutuklandı. Dolandırıcı Ayhan G.’nin sevgilisi Z.K.’nın ifadesi de ortaya çıktı. Z.K.’nın ifadesi Ayhan G.’nin tanıştığı her kişinin çevresindekileri de dolandırıcılık çarkına dahil ettiğini ortaya koydu.

Ayhan G. ile 3 ay önce arkadaşı Ebru Y., vasıtası ile tanıştıklarını anlatan Z.K., “Benim evlilik dışı 2 yaşında bir çocuğum vardı. Babası kabul etmiyordu. Arkadaşım velayet ve nafaka gibi konularda yardımcı olabileceğini belirterek, savcı olduğunu söylediği Ayhan’a beni yönlendirdi” dedi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; ilk önce evini 150 TL karşılığında temizlediği Ayhan G.’nin kendisini sık sık aradığını, evine geldiğini, kendisine para vermeye başladığını anlatan Z.K., şöyle konuştu:

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'SEN SAVCI KARISISIN, MAĞDUR OLMAYACAKSIN'

“Hesabıma para gönderdiğinde isminin Ayhan G. olduğunu gördüm. Bana ‘Sen benim karımsın, savcı karısısın, hiçbir şekilde mağdur olmayacaksın’ diye konuşuyordu. Bir gün bana yüzük alıp geldi. Evlenme teklif etti. Kabul ettim. Evime gelip giderken kardeşim Ç.K. ve yeğenim G.A. ile tanıştı. Ç.K.’nın ehliyet işini halledeceğini, G.A.’nın da kocasının özel güvenlik sertifikasını alacağını söyledi. Bunlardan para almış. Ç.K.’dan 2700 TL, G.A.’dan 2600 TL almış. Ancak zamanı geldiğinde bu işleri yapmadı. Paraları da geri ödemedi.

'DOSYALARI MASAYA KOYAR CÜBBESİNİ ASARDI'

Kendisini hiç cübbeli olarak görmedim. Evine gittiğimde dava dosyalarını sehpaya yayıp, cübbesini askıya asardı. Daha sonra üzerinde adliye arması bulunan bilgisayarından adliyeye bağlandığını söylerdi. Beni aylarca evlilik vaadi ile oyalayarak, gururumla oynadı. Şikâyetçiyim.”

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Anahtar Kelimeler:
savcı dolandırıcılık tutuklama

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