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Bir skandal daha! 186 hamile çocuk tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2018 07:15 | Son Güncelleme

Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından yapılan araştırmaya göre 2017’de Edirne’de 186 hamile çocuk tespit edildi.

Bir skandal daha! 186 hamile çocuk tespit edildi

İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 2017’nin ilk 5 ayında 39’u Suriyeli, 38’i 15 yaşından küçük 115 çocuğun hamile olduğunun gündeme gelmesinin ardından Edirne İl Genel Meclisi Kadın Haklarını ve Kız Çocuklarını Koruma Komisyonu tarafından kentteki durum araştırıldı.

Komisyon Başkanı Mehmet Uzun tarafından açıklanan raporda 2017’de Edirne’de bulunan sağlık kuruluşları tarafından 186 hamile çocuğun tespit edildiğini belirterek, bu çocukların Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bildirildiği ifade edildi. Habertürk'te yer alan habere göre, çocuklarla ilgili sosyal çalışmacıların inceleme raporlarının çocuk mahkemesine intikal ettirildiğini belirten Uzun, 31 çocuk için mahkemece sağlık tedbir kararı, 2 çocuk için danışmanlık tedbir kararı verildiğini söyledi.

"VAHİM SONUÇLAR"

Ortaya çıkan tabloda Romanların ‘erken evliliği’ doğal karşılamasının da etkili olduğu belirtilirken Edirne Roman Eğitim Gönüllüleri Derneği Başkanı Turan Şallı rapor sonuçlarının Edirne için vahim olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Çocuk Komisyon

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
yazık bu cocuklara...
MİLLETİN DE,DEVLETİN DE ÇİVİSİ ÇIKTI...
Anlayamadığım olay küçücük çocuklara ne hissediyor bu sapıklar Beyler acil bakın.Yutubda video çekerek tahmin paylaşan çocuğu gördünüz mü?ne söylediyse gelmiş mk bakın adı Molvin Paydin.Yalan söylüyorsam adiyim aratın Molvin Paydin diye görün tahminlerini.Hele bugün tüm tahminlerini tutturmuş.Bir çıkarım varsa dediğim gibi adiyim.Herhangi birşeyde istemiyor ücret ya da başka şeyler istemeden paylaşıyor.İşin ilginci video çekerek istatistik ve nasıl oynanacağını açıklıyor yemin ediyorum size.Youtube Molvin Paydin yazıp bakın dediklerimi anlayacaksınız :)
bunları yapanların hiçmi çoru çocuğu yok pes artık hiç birşey düşünemiyom
KOALİSYON HUKUMETLERİNDE BÖYLE REZİLLİK OLMADI.AK PARTİ AMERİKANIN SİYONİZMİN PARTİSİ OLDUGUNDAN BUNLAR ÖNEMLİ DEGİL.
korumaymış!bu vahşeti yapanların allah belasınıversin..”adalet” olmayınca,işimiz sadece allaha kalıyor!
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