Bodrum çöplüğünde yangın

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

İlçenin Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık çöp depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangına, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.

Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı bir arazözün de destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Öte yandan bölgeden çıkan yoğun duman, ilçenin farklı noktalarından da görünüyor.