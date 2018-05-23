Bodrum çöplüğündeki yangın söndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında 3 gün önce çıkan yangın söndürüldü.

Yanmaya devam eden alanın üzeri kamyonlarla getirilen hafriyatla kapatıldı. Zaman zaman rüzgarın da etkisi ile yükselen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Yürütülen çalışma sonucunda yangın söndürüldü. Soğutma çalışması da tamamlandı.

Katı atık sorunu çözüm bekleyen ilçenin Yokuşbaşı mevkisindeki çöplük alanda 20 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı. Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmıştı.

