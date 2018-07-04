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Bursa'da sokakta ebabil bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 15:01 | Son Güncelleme

BURSA'da, hiç yere inmeyen ve uyku ihtiyacını dahi gökyüzünde karşılayan ebabil, sokakta yerde bulundu.

Bursa'da sokakta ebabil bulundu

BURSA, (DHA)- BURSA'da, hiç yere inmeyen ve uyku ihtiyacını dahi gökyüzünde karşılayan ebabil, sokakta yerde bulundu. Tedavi edilerek gözetim altına alınan ebabil, bir süre sonra doğaya bırakılacak.
Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Mahallesi'nde bir vatandaşın yerde hareketsiz duran bir kuş bulduğu ihbarı üzerine, Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekibi bölgeye gitti. Ekip, kuşu alarak Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'ne getirdi. Veterinerler, kuşun, dünyanın en nadir görülen türlerden biri olan ebabil olduğunu belirledi. Uyurken dahi gökyüzünde olan ve sadece üremek için yere inen ebabilin herhangi bir rahatsızlığı olmadığı tespit edildi.
Osmangazi Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde görevli veteriner hekim Kadir Özdemir, ebabilin bir yere çarpma sonucu yere düştüğünü değerlendirdiklerini belirterek, "Kuşun beslenme ve su ihtiyacını karşıladık. Orman Bölge Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Orada uçmaya hazır hale geldikten sonra doğaya bırakılacak" dedi.

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Bursa'da sokakta ebabil bulunduBursa'da sokakta ebabil bulunduBursa'da sokakta ebabil bulunduBursa'da sokakta ebabil bulundu

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