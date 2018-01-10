Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmak istediklerini söylemesi ve “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket edip Erdoğan’ı destekleriz" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

İşte Can Ataklı'nın dikkat çeken yazısındaki ilgili o bölüm;

ASLINDA BAHÇELİ AKP’YE KAZIK ATMIŞ

Müzmin MHP’li bir arkadaşım var. Dünya alt üst olsa o asla değişmiyor. Kafayı takmış bir kere MHP’ye asla değiştirmiyor partisiyle ilgili düşüncelerini. Bahçeli’ye çok “kızıyor” ama “E bırak o zaman” deyince de “Yok artık bütün parti Bahçeli’den ibaret değil ki” deyiveriyor. Arkadaşımın bahane bulmalarına da bayılıyorum aslında. MHP toplumda eleştirilen hangi kararı alsa mutlaka arkasında durur. Hatta 7 Haziran’daki 80 milletvekilinin 1 Kasım’da 40’a düşmesine siyasi bir bahane bulamayınca “Böylesi daha iyi, nerede çokluk orda b…k” demişti. Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı adayımız olmayacak Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklamasından sonda dün bu dostumu aradım. “Seninki partinin kapısına kilit vurdu artık” diye takıldım. Gayet ciddi biçimde “Yooo” dedi “Tam tersine AKP şimdi yandı.” Şaşırarak “O nasıl oluyormuş?” diye sordum. “Nasıl olacağı var mı, Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra Güneydoğu bölgesinden bir kişi bile AKP’ye oy vermez. Bahçeli Erdoğan’ı bu taktikle yıkacak” diye devam etti. O an bastım kahkahayı “Yok artık” dedim ama sonra düşündüm de, gerçekten oylarını daha önce AKP’ye vermiş bazı Kürt vatandaşlar üzerinde ters bir etki bırakabilir bu birliktelik.