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Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 11:48 | Son Güncelleme 3 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin '2019'da adayımız Erdoğan' açıklamasıyla başlayan tartışmalar hız kesmiyor. Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, bugün kaleme aldığı yazısında kimsenin konuşmadığı bir iddiaya yer verdi ve gündemi sarsacak bir planı aktardı.

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Sözcü gazetesi yazarı Can Ataklı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmak istediklerini söylemesi ve “Cumhurbaşkanlığı seçiminde Yenikapı ruhuyla hareket edip Erdoğan’ı destekleriz" ifadesini kullanmasına ilişkin olarak gündem yaratacak bir iddiada bulundu.

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İşte Can Ataklı'nın dikkat çeken yazısındaki ilgili o bölüm;

ASLINDA BAHÇELİ AKP’YE KAZIK ATMIŞ

Müzmin MHP’li bir arkadaşım var. Dünya alt üst olsa o asla değişmiyor. Kafayı takmış bir kere MHP’ye asla değiştirmiyor partisiyle ilgili düşüncelerini. Bahçeli’ye çok “kızıyor” ama “E bırak o zaman” deyince de “Yok artık bütün parti Bahçeli’den ibaret değil ki” deyiveriyor. Arkadaşımın bahane bulmalarına da bayılıyorum aslında. MHP toplumda eleştirilen hangi kararı alsa mutlaka arkasında durur. Hatta 7 Haziran’daki 80 milletvekilinin 1 Kasım’da 40’a düşmesine siyasi bir bahane bulamayınca “Böylesi daha iyi, nerede çokluk orda b…k” demişti. Bahçeli’nin “Cumhurbaşkanı adayımız olmayacak Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğiz” açıklamasından sonda dün bu dostumu aradım. “Seninki partinin kapısına kilit vurdu artık” diye takıldım. Gayet ciddi biçimde “Yooo” dedi “Tam tersine AKP şimdi yandı.” Şaşırarak “O nasıl oluyormuş?” diye sordum. “Nasıl olacağı var mı, Bahçeli’nin bu açıklamasından sonra Güneydoğu bölgesinden bir kişi bile AKP’ye oy vermez. Bahçeli Erdoğan’ı bu taktikle yıkacak” diye devam etti. O an bastım kahkahayı “Yok artık” dedim ama sonra düşündüm de, gerçekten oylarını daha önce AKP’ye vermiş bazı Kürt vatandaşlar üzerinde ters bir etki bırakabilir bu birliktelik.

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'Bahçeli'nin çığlığını iyi okumak lazım' Çok konuşulacak iddia!
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Anahtar Kelimeler:
MHP Recep Tayyip Erdoğan Devlet Bahçeli Can Ataklı

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Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Can Ataklı'dan flaş iddia: Bahçeli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak

Okuyucu Yorumları 28 yorum
17 yıllık bir parti 50 yıllık bir partiyi ne hale getirdi.. Bahçeli ile bu iş yürümüyor.. Dün söylediğini bugün unutuyor.. bari yanına bi kaç tane genç danışman versinler..
Tek bir soru bahçeli ülkesini seven bir insan olsaydı kendini değil de vatandaşı düşünüp akp yalakalığı yaparmıydı ? Bu tatlı su milliyetçisi
bahçelide o kadar ince düşünecek kafa nerde
AKP FETO PKK PYD BARZANI ILE ORTAKLIKTAN IHANETI HAYIRSEVER İŞADAMI REZA ILE ORTAKLIKTAN HIRSIZLIĞI BELGELI BOP TAŞERONLUĞU KÜRESEL GÜÇLERİN PIYONLUGUNA YAPAN PAPA İLE EL ELE KOL KOLA OLAN KILISECI RÜŞVET YALAN TALAN KUTUPLAŞMA IHANET KANDIRIKCI TÜRKLÜĞÜ BÖLÜCÜLÜK SAYAN BOZKURDA HAYVAN DIYEN ARAPSEVER RABISCI MILLIYETI DAHI BELIRSIZ PIYIN OLDUĞUNDAN AKP DEN VAZ GECTI TEK ÇARE IYI PARTI NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE !..
Amin amin
Açıkçası can ataklinın ruh halini anlıyorum. Savunucusu olduğu chp nin siyaseten hiçbir seçimden galip çıkamayacağını bildiği için Mhp Akp birlikteliğine nifak sokmaya çalışıyor. Anadolu da buna tırnakçı derler. can ataklı nın da çok iyi bildiği gibi Mhp Akp birlikteliği Türkiye de solu siyasetten tamamen silecektir.
bu yazıyı yazan gazeteci komedyenliğe göz kırpıyor sanırım.böyle hayal ürünü yazılarla cem yılmazı sollarsın sen.
can ataklı her seçim yaklaştığında aynı haberleri yapar takip ediyoruz ama dediklerinin hep tersi olur
Yerel seçimlerden sonra Bahçeli Erdoğan Birlikteliği Çöker , Düşen Oylardan AKP MHP'yi suçlar , MHP ise AKP'nin yanlış siyasetini gosterir o yüzden AKP'nin tek çaresi genel ve yerel seçimleri aynı güne getirip bir erken seçim yapmalı.
palavra haber bahçeli biat etmişdir biatcıdır o hesapları yapacak durumu yoktur
CAN ATAKLININ BÜTÜN YAZILARINI OKUYUN DOĞRU YAZDIĞI YÜZDE 1 DİR O YÜZDEN SAÇMALADIĞI VE MASA HABERİ YAPTIĞI MHPLİ ARKADAŞIDA HAYAL ÜRÜNÜDÜR BU ADAMIN İŞİ GÜCÜ BU ZATEN İNANMAYIN YALAN HABER
Anlaşılan devreye girmesi için malum mahfiller tarafından Can Ataklının düğmesine basılmış, Yok Abdullah GÜL'le ilgili bomba idda, yok Bahceli Erdoğan'ı bu taktikle yıkacak v.s v.s Bu haberlerin derinliğine ve amacına baktığımızda ülkemizde bir kaos ortamı yaratmak, İstikrarımızı bozmak, Hükümeti düşürebilmek gibi Emperyalistlerin ve Siyonistlerin ülkemiz üzerine kurguladıkları stratejilerinin taktiksel manevralarını görüyoruz, Hırsız Herkesi Hırsız Zannedermiş, bunun gibi Gerizekalı Aptallarda herkesi kendisi gibi gerizekalı ve aptal zannediyor. Ha bu zokayı yutan varmı derseniz, Çoooook
Tayyip Erdoğanda Bahçelinin oyununa gelecek göz varmı?Güneydoğu oylarıyla ilgili görüşü akp lilerde düşünmüşlerdir.Bunu dünkü yorumumdada belirtmiştim.Bunu görmek için bilim insanı olmaya gerek yok.
fitne çıkarmaya çalışıyorlar ınanmayın millet
o arkadaşınız büyük ihtimalle ilkoukul mezunu da değildir ama okuma yazma öğrrenip 3. veya 4. sınıftan terktir. okula hiç başlamasaydı cahil olsaydı gerçekleri görebilirdi.tam aydınlanmaya başlamışken öğrendiğini bi kaç şeyden biri de mhp dir sanırım.
Bu kadarda komplo olmaz be arkadaş devlet bahçeli için aynı yazıları referandum için yazdılar yok işte gündemden düşürmek için nede olsa halk oyundan gecemeyecek o yüzden bahçeli bunu yaptılar dediler bahçeli meydanlara cıkıp evet diye haykırdı ve erdoğan ne olduğunu anlamadan baskanlık gecti şimdi de erdoğan a inandığı değerlerden dolayı destek vermektedir ve erdoğanı baskan yapıcaktır mecliste akp secmen mhp oyunu yüzde 20 lere çıkarabilir çünkü akp seçmeni vekil seçiminde akp vekillerine değil mhp vekillerine daha cok güvenecektir
YARIŞMA YAPILSA EN İYİ YALAN ATMA YARIŞMASI BU MHP Lİ ARKADAŞ KESİNLİKLE BİRİNCİ OLUR. GÜNEYDOĞUDA AKP 1 OY BİLE ALAMAZ LAFINI NEYE GÖRE SÖYLÜYOR BEN GÜNEYDOĞULUYUM SÖYLENDİĞİ GİBİ DEGİL BENCE AKP NİN DAHADA ARTAR.
hayal kurmaya devam edin beyni sulanmışlar 2019 da milli ve yerli olmayan sizleri ve onun borazanlığını yapan sözcü gibileri sandığa ve tarihe gömeceğiz
can ataklı sanki değişiyor chp dünya bir tarafa chp bir yana
İnsanlar kendini kandırmak için bir bahane mutlaka bulur. O kadar ince düşünmesine gerek yok. Haziran seçimlerinde koalisyondan kaçmasaydı, meclis başkanlığı seçiminde Baykal'ı destekleseydi Akp de çözülme zaten başlayacaktı. Erdoğan ondan gelecek oylarla güneydoğuda kaybedeceği oyları hesaplayarak karar verir. Bahçli'den gelecek oy düşeceği için seçime doğru Bahçeli'yide diğer arkadaşları gibiterk edecektir.
Böyle düşünülebilir..çok mantıklı ama Türkiye"de seçimlerde böyle olmuyor..Kürt olsam ben de bu işbrliğine oy vermem..Fakat Kürk halkının ya da Türklerin dışındaki halkımızın Korkutularak ya da kandırılarak veya aşiret baskısıyla oylarının gaspedilmekte olduğu da unutulmamalıdır..geçmişte olduğu gibi eğ*er düşük oy çıkma ihtimali YSK tarafından ortadan kaldırılacak..yani seçimlerde yine hiyle yapılacak.Milli irade yine yok sayılacak.
Can ataklı halt etmiş.bir insan devleti,milleti için çalışamazmı?illa bir alavere,dalaveremi olmasını lazım.eeee imamın fikri neyse zikride o tabi.yokki sizin mayanızda devlete millete fayda.
Artık Gerçekleri bıraktık. Hayaller dünyasında yaşıyoruz. Taktikmiş, A,B,C planları varmış. En çok da bunları Akp li seçmenden duyuyoruz. Ey Muhterem evinde masaya bir tabak et yemeği koyabiliyor musun ? Önemli olan budur. İstersen et yemeğini de hayal et bakalım o lezzeti bulabiliyor musun. Aslında biraz da olsa Mutlu olursun Allah var. Yarabbi şükür diyerek ağzını sil sofradan kalk. Yalan dünya diye. Boşuna dememişler.
Ben hayatımda bu kadar beceriksiz niteliksiz ve anlamsız bir köşe yazısı görmedim. Derhal işine son verilmeli. Mantıksız ve gerizekalıca yazılmış bir yazı diyebilirim. Bu düşünceyi inanın bana 12 yaşındaki orta okul öğrencileri dahi hayal gücüyle bile gündeme getiremezdi!
Neden bu medya doğu ve güneydoğuyu komple kürt gösterir? bir düşünün! Oysa nüfus çoğunluğu en büyük şehirlerleri dahi % 95 oranı Türk'dür. Bunlar; Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Erzurum, Elazığı, Erzincan, Kilis... % 55 -65 oranı Türk olan şehirler; Kars, Adıyaman, Ardahan, Iğdır... Şanlıurfa: % 60 Arap / % 28 kürt / % 12 Türkmen... kürtlerin % 55 - 80 çoğunluk olduğu 11 ilin 2015 yılı resmi nüfus sayım tutarı: 6,5 milyon değil.... BU ÜLKENİN NUFUSU KAÇ? 83 MİLYON... 2 yıl önce abd ülkemizde yaptığı etnik sayımda Ülkemiz insanı % 90 oranı Türküm demiş.
can ataklı gerçekden ak parti ile mhp ortaklığında kürt kardeşlerimiz bundan dolayı oy vermeyecek olsa ak partiye can ataklı mümkün değil kamuoyu ile paylaşmaz. elinden gelse ak part ve mhp yi bölük bölük parçalar bununkisi munafıklık ak part ve mhp bu durumda daha da güçleneceği için kendince yorum yapıyor munafik can ataklı
Şu anda mhp de bulunanların büyük çoğunluğu bahçelinin akp yi %51 e mahkum ettiğini bu son çıkışlada kürt oylarından mahrum ettiğini düşünüyor çok yüksekleri değil yanlızca yerini korumak çabasında olanlara yeter bi düşünce ...
Bunun bir risk olduğunu görebikmek içün siyaset uzmanı olmaya gerek yok. Siyasilerde pekala öngöre bilir. Yani ortada kimsenin kimseyi yaktığı tuzakladığı falan falan yok. Bunlar sığ düşünceler. Asıl sorulması gereken ne ye güvenerek böyle bir risk alındığı dır.
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