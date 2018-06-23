HABER

Canlı yayın sırasında şarampole uçtu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 07:35 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ticari bir taksi sürücüsü sosyal medyada canlı yayın yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralanırken kaza anı ise araç sürücüsünün cep telefonundan canlı canlı görüntülendi.

Kaza Afyonkarahisar-Antalya kara yolu 35. Kilometresi Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. 03T0016 plakalı İlyas K. (38) idaresindeki ticari taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

kaza3

Araç sürücüsü İlyas K’nin araç bulunan Nazik Y. (37) ile birlikte Afyonkarahisar’dan Antalya’ya seyahat ettiği sırada sosyal medya hesabından canlı yayına bağlandı. “Antalya yolculuğu başlasın” başlıklı canlı yayın bağlantısı sırasında direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

kaza2

Yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole uçan araçta bulunun Nazik Y. ağır yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Yaralanan araç sürücüsü İlyas K. ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kazaya ilişkin tahkikat başlattı.

İHA

PARTNERYetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...Yetenek Sizsiniz'deki çıplak şov olay oldu! Örtüyü çekince...
Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!
Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumlarıGünlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar Antalya Sinanpaşa Kaza

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında flaş açıklamalar: Bu Batı'yı çıldırtıyor,daha çok çıldıracaklar!

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Survivor 22 Haziran Cuma Survivor 106. bölüm eleme sonuçları

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

Afyonkarahisar'da feci kaza! Canlı yayın yaptığı esnada şarampole uçtu

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

SONAR araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı 24 Haziran seçimine 1 gün kala son anket sonucunu paylaştı

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Kadir Doğulu'dan Muharrem İnce'ye Twitter'dan mesaj

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Van'da deprem! İşte şiddeti ve merkez üssü - Son depremler

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Sayısal Loto sonuçları 23 Haziran - Milli Piyango Sayısal Loto 1128. hafta sonuçları sorgula!

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Günlük burç yorumları: 23 Haziran Cumartesi İrem Su'dan burç yorumları

Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

Nerede oy kullanacağım? İşte YSK seçmen sorgulama sayfası

İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

İstanbul'da birçok adrese şafak operasyonu!

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

Kemal Batmaz kimdir? 15 Temmuz Darbe girişiminin 2. ismi Kemal Batmaz kim?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.