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Çatısına yıldırım düşen ev alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 03:27 | Son Güncelleme

Kütahya Domaniç'te ardiye olarak kullanılan iki katlı ahşap evin çatısına yıldırım düştü. Yoğun yağmura rağmen bir anda yanmaya başlayan ev itfaiye ekipleri tarafından 1 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi 316 Sokak'ta Muhammer Kocağa'ya ait ardiye olarak kullanılan iki katlı ahşap evin çatısında yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Domaniç Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun yağmur altında vatandaşların da yardımıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk, yangının vatandaşların yardımıyla çevre evlere sirayet etmeden söndürüldüğünü dile getirerek, "Bir vatandaşımıza ait eski eşyaların bulunduğu eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Gelen ihbar üzerine ekiplerimiz yangına müdahale etti. Yağmura rağmen vatandaşlarımızın da desteğiyle yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Şükür can kaybımız olmadı." diye konuştu.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Yıldırım yangın

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