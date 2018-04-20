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CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olduğunu açıkladı.

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Öztürk Yılmaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "Milli iradeye komplo kurulmasına izin vermeyiz, genel başkanımıza da düşünceğlerimi açtım. Genel başkan aday olmadığı taktirde adayım." dedi.

ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?

Öztürk Yılmaz 19 Eylül 1970, Ardahan'da dünyaya geldi. Baba adı Şerafettin, anne adı Anahanım'dır. Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı. Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yaptı.

Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde IŞİD tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde serbest bırakıldı.

2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Tacikistan Büyükelçisi olarak atandı. 3 Eylül 2015 tarihinde bu görevinden istifa ederek 26. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimleri için Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu.

1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden 26. Dönem Ardahan milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihi itibarıyla CHP Dış İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır.

Öztürk Yılmaz, evli ve 3 çocuk babası olup İngilizce ve Rusça bilmektedir.

Ayrıntılar geliyor...

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CHP 24 haziran Öztürk Yılmaz 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
korkak çakma büyükelçi bozuntusu
CHP malesef hiç akıllı bir parti değil.
HAAAH TAM OLDU ..Bİ MUHASEBECİ KENANIMIZ EKSİKTİ..
KURU FASULYE......
İyi İyi Bide Bu Girip Kaybetsin
Lan sen kimsin Bu Ülkeye C. Başkanı olmayı kendinde meziyet görüyorsun.
senin genel başkanında yok tapa aday olacak kapasitede
Kendi partisinde oylama yapsın yüzde5 den fazla alırsa lahmacun olayım
ulan bu adam ne içiyor acaba
Bir partide Birleşin artık farklı adaylar oyları bölecek yine değişen birsey olmayacak. bikmadiginiz mi ekmeğe yağ sürmekten. Halk bıktı siz bıkmadınız.
Sen de nereden çıktın?
Türk milleti Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan boynunda yahudi madalyası taşıyan hırsızlığı belgeli TÜRKLÜK düşmanı PAPA çocuklarına karşı cumhurbaşkanlığı seçimde AKŞENER parti seçiminde güçlü olanın yanında yer alacak hırsızlık rüşvet yalan talan adaletsizlik diktatörlük son bulacak TÜRK milleti huzura kavuşacak ...
muhasebeci kenana bak sen
ŞAKAMI LAN BU
Hayda...!!bu nerden çıktı?Cumhurbaşkanlığı bunamı kaldı?bu durum Kılıçtaroğlu nun partiye hakim olamadığını gösterir.
bu adaya oy vereceğime intihar ederim
Chp'ye başarılar dileriz.Hdp iyi parti saadet gönderecek düzenbazları umarım.
ben ce süper tespit demirtaşıda ziyaret etmişti muhasebeci kenan dan ülke liderliğine tam bir roman parti değil ringo ringo şişeler
muhasebeci kenan :)
sen kimsin dayı? yırtık dondan çıkar gibi çıkıverdi ortaya.
bu herifin ıarakta fetöcü imamlarla darbe sonrası resimlri çıktı. ben olsam içeri tıkardım. bu pkk lı
Genel Başkanınız Aday olacak kadar yürek varmı
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