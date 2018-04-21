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CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:18 | Son Güncelleme

CHP'de, partiye danışmadan aday adaylığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Artvin Milletvekili Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin'in tepki topladığı belirtildi.

CHP kulislerinde peşpeşe aday adaylığı açıklaması yapılması rahatsızlığa neden oldu. Kulislerde yorumlar, ‘’politik sorumsuzluk’’ ve ‘’yönetim zaafiyeti’’ olarak eleştirildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partililer, adaylık açıklamalarını ‘’parti disiplinine aykırı’’ olarak değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle konuştu:

‘’Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikayet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi Sayın Genel Başkan’ın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaları partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyici bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz.’’

İKİ İSİMDEN DE BİREYSEL ÇIKIŞ

Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ile İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı aday adaylığını açıkladı.

Her iki ismin adaylığını açıklaması CHP’de sürpriz olarak karşılandı. Yılmaz’ın adaylık açıklaması yapmadan bir gün önce Kılıçdaroğlu ve genel başkan yardımcılarını aradığı ve adaylık düşüncesine ilişkin bilgi verdiği öğrenildi. Yılmaz’ın yöneticilerden ‘’Bunu kurullar değerlendirecek, karar kurulların değerlendirilmesinden sonra verilecek’’ yanıtı almasına karşın adaylığını açıkladığı ifade edildi. Yılmaz’ın sabah saatlerinde açıkladığı aday adaylığının ardından bir başka açıklama da aynı gün öğleden sonra İstanbul Milletvekili Didem Engin’den geldi. Engin de önce milletvekillerine ‘’desteğinizi bekliyorum’’ ifadelerini içeren bir mesaj gönderirken, daha sonra yazılı basın açıklamasıyla aday adaylığını kamuoyuyla paylaştı.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
bunlardan bi b.k olmaz
bunlarla olmaz
parti adına yakışır işler yapın. bunun adı demokrasi değil sabotajdır.milletden utanın biraz.
neden hiç şaşırmadım... zira söz konusu chp olunca herşey olur. kaset başkan olunuyorsa bu da normal aslında... kim kime dumduma
hata yapılmaması gereken zamanda nedir bu sayın vekiller?
kılıçtaroğlu aday olacak kadar yürekli olmayınca yada kapasite olmayınca ne yapsınlar.
Problem bunlara onay veren Kılıçdaroğlu nda..bir insan kendi partisine böyle zarar verirmi?sadece konuşur partiye hakim değil.partiyi yönetemiyen ülkeyi nasıl yönetecek?
demokratik düşünen bi parti sonuçta niye rahatsız olunsun ki
Demokrasi. Karıştırılan bişey yok. Sıkıyorsa AKP dende bi cesur bekliyoruz!!!
hangisi Artvin milletvekili acaba... haber yapıyorsunuz komik duruma düşüp bizi güldürüyorsunuz
Nasıl haber yapıyorsunuz Ardahan Artvin'e bağlandıda bizim mi haberimiz yok. Maksatlı bir şekilde şaşırtmaya çalışırken öyle şaşırırsınız işte.
o beyinsizde artvin değil ardahan m.v
Çok doğru söylemiş bence.....
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