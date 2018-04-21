CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP kulislerinde peşpeşe aday adaylığı açıklaması yapılması rahatsızlığa neden oldu. Kulislerde yorumlar, ‘’politik sorumsuzluk’’ ve ‘’yönetim zaafiyeti’’ olarak eleştirildi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, partililer, adaylık açıklamalarını ‘’parti disiplinine aykırı’’ olarak değerlendirdi.

Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan Cumhuriyet’e yaptığı açıklama şöyle konuştu:

‘’Kuşkusuz parti içi demokrasi hiçbir partide olmadığı ölçüde bizde vardır. Bu şikayet edilecek değil, övünülecek bir hususdur. Ancak özellikle içinden geçilen günlerin önemi dikkate alındığında, parti içi demokrasi, parti sorumluluğunu ortadan kaldıracak şekilde kullanılamaz. En güçlü aday ve ilk hak sahibi Sayın Genel Başkan’ın bile bu konuda bir açıklama yapmadığı durumda, birilerinin çıkıp adaylık açıklaması doğru bir yaklaşım değildir. Bu tip münferit açıklamaları partinin kurumsal anlayışı ve işleyişi ile bağdaşmadığını düşünüyoruz ve doğru bulmuyoruz. Henüz aday saptamayla ilgili hangi takvimin işleyici bile belirlenmemişken böylesi çıkışların partiye de açıklamada bulunana da bir yararı olmaz.’’