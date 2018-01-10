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CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 3 saat önce

İçişleri Bakanlığı kararıyla Ataşehir ve Beşiktaş Belediyesi'nin CHP'li başkanlarının görevden uzaklaştırılmasına eleştiriler sürerken bir başka CHP’li belediye başkanının Twitter’dan yaptığı fotoğraf paylaşımı sosyal medyayı salladı.

CHP’li başkanın paylaşımı sosyal medyayı salladı

İçişleri Bakanlığı kararıyla CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin ardından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden uzaklaştırıldı.

Görevden almalara tepkiler dinmezken CHP'li Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın, resmi sosyal medya hesabından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile birlikte birkaç saat önce çekilen fotoğrafını yayınlaması sosyal medyanın en çok konuşulan konusu oldu.

Ali Kılıç, Bakan Soylu ile birlikte çektiği fotoğrafı “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Haliç Kongre Merkezi”ndeyiz . Maltepe Kaymakamımız Meftun Dallı ve mahalle muhtarlarımızla birlikte İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Genel Güvenlik ve Uyuşturucu ile Mücadele toplantısına katıldık” sözleriyle paylaştı.

Ataşehir'de CHP'ye büyük şok: Belediye Başkanı Battal İlgezdi görevinden uzaklaştırıldı
Süleyman Soylu için şok sözler: Dönmeyi çok iyi beceren İçişleri Bakanı!
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CHP sosyal medya içişleri bakanı Süleyman Soylu ali kılıç maltepe belediye başkanı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Maltepe Belediye Başkanıda ilçesindeki uyuşturucu satıcılarının Bacaklarının kırılmasından yana bir tavır almış gibi Helal sana Süleyman Soylu
İşte bunu tuttum. Partici olmak ayrı, devlete saygı ayrı. Bence biz bunları karışturdığımız için bir türlü muvaffak olamıyoz.
Ne var bunda?gayet normal bir etkinlik yapılmış başkanda paylaşmış.buna chp liler tepki gösteriyorsa akp halkı kamplaştırıyor teranesi atmasın..
sıra kendisinde galiba
Normal insan işte... Böyle chp lileri özledik... Sürekli abartan, ortalığı karıştırma peşinde olanlardan bıktık usandık be kardeşim..
Nefret gizli hayranlık göstergesidir. Nokta.
Korku egomanyasi...
nevar bunda adam isini sağlama almak için bakan ile arayı bozmuyor
CHP'liler kıskanmasın aman!:)
ne demek şimdi bu anlayan varmı ???
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