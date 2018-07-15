Çorum'da trafik kazaları: 2 ölü, 2 yaralı

ÇORUM (AA) - Çorum'un Sungurlu ve Oğuzlar ilçelerindeki trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Salim Akkoyunlu idaresindeki 06 AAK 211 plakalı otomobil, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 19'uncu kilometresinde bariyerlere çarptı.
Kazada, araçtaki Necla Akkoyunlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan sürücü ile Gürcistan uyruklu Zhana Kokhreidze, Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Oğuzlar ilçesine bağlı Asarçayı köyünde ise Davut Güler'in (83) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör yayla yolunda devrildi.
Traktörün altında kalan Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.
Güler'in cenazesi, Oğuzlar Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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