HABER

Çukurca'da bir asker şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:27 | Son Güncelleme

TSK: - "Hakkari/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur"

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu bildirildi.

TSK'den yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"9 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çukurca şehit Türk Silahlı Kuvvetleri

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Tecavüze uğrayıp para için susmuştu! Korkunç olay

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Dansöz 'çok iddialı' bulunduğu için sınır dışı ediliyor

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Cinsel birliktelik teklifiyle yaşlı adamı aldattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Belediye personeline hizmet içi eğitim semineri

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Çeşme yaptırmak için yarıştılar

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Başkan teşkilata sigarayı bıraktırdı

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ünye’de doğalgaz zorunluluğu

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

Ali Çetinbaş: Bizde kadın, erkeklerle beraber cepheye gidip vatan için gözünü kırpmadan canını feda etmeye hazır bir neferdir

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

TBMM Başkanvekili Aydın: “Türkiye’nin bekası terör örgütlerini kurutmaktan geçer”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.