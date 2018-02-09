Çukurca'da bir asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), Hakkari'nin Çukurca ilçesi Zer Tepe üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırıda bir askerin şehit olduğu bildirildi.
TSK'den yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:
"9 Şubat 2018 tarihinde Hakkari/Çukurca Zer Tepe Üs bölgesine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketli saldırı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz."
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