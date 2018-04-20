HABER

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 13:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, partilerinin cumhurbaşkanı adayıyla ilgili son kararın 24 Nisan Salı günü yapılacak Parti Meclisi toplantısında verileceğini söyledi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine dönük çalışmaları sürüyor. Son dakika habere göre, CHP, salı günü olağanüstü toplantı yapacak.

Partinin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kurmaylarıyla zaman zaman bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etme kararı alınan CHP'de, milletvekilliği seçim yöntemi ve adaylık belirlemesi için PM, 24 Nisan Salı günü saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı. Salı günü partisinin grup toplantısına katılarak bir haftalık sunuş konuşmasını yapacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek.

TEK GÜNDEM: 24 HAZİRAN SEÇİMİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, salı günü olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söyledi.

CHP'de kararların, yetkili kurullarda alındığına dikkati çeken Bingöl, "PM üyeleri salı günü cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini aktarırlar ve ağırlıklı tablo ortaya çıkar." dedi. Toplantıda, seçimlere ilişkin geniş değerlendirmelerin yanı sıra bir yol haritasının da belirleneceğini vurgulayan Bingöl, burada konuşulan isimler arasından CHP'nin adayının, daha sonra yapılacak MYK'de netleşeceğini aktardı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ayrıca bugün partisinin Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile de bir araya gelecek. Bu görüşmede de CHP'nin adayına yönelik değerlendirmeler yapılacağı öğrenildi.

CHP'Lİ ÖZTÜRK ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, sabah saatlerinde TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Kemal Kılıçdaroğlu aday olmadığı takdirde cumhurbaşkanlığına aday olacağını açıklamıştı.

AA

CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu mu?
Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!Şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!
Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim 24 haziran seçimi muharrem erkek

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Aytun Çıray: Erdoğan'ı bu defa da eşim kandırdı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

Milyonluk ihaleden eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez’in oğlu çıktı

İlginizi Çekebilir

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Son anket yayınlandı! İşte 24 Haziran seçim sonuçları için flaş tahminler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: O partinin sandığa gömülmesi lazım!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
TAYYİP ERDOĞAN İLK TURDA CUMHURBAŞKANI SEÇİLECEK...BU BÖYLE BİLİNE...
müdür şimdi marul hanımı başkan adayı yapar
Eğer bu seçimi alamaz iseniz görüldüğünüz yerde tükrükle boğulursunuz.Umarım uyu uyu yat uyu dersi almadınız.
Zeki Müren
Diğer Haberler
Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Abdullah Ağar paylaştı! PKK operasyonunda ele geçirildi

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Dijital dönüşümün katma değeri: 10 yılda 23,8 trilyon dolar!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak yorum!

Ak Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

Ak Parti vekilden şok sözler: Seçilinceye kadar halka tahammül edin!

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

Künefeci adam heykelinin tepsisi çalındı

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.