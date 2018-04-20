CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi

CHP'nin 24 Haziran 2018'de yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine dönük çalışmaları sürüyor. Son dakika habere göre, CHP, salı günü olağanüstü toplantı yapacak.

Partinin cumhurbaşkanı adayı henüz açıklanmazken, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun bu konuda kurmaylarıyla zaman zaman bir araya gelerek, görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.

Zaman darlığı nedeniyle hızlı hareket etme kararı alınan CHP'de, milletvekilliği seçim yöntemi ve adaylık belirlemesi için PM, 24 Nisan Salı günü saat 16.00'da olağanüstü toplantıya çağrıldı. Salı günü partisinin grup toplantısına katılarak bir haftalık sunuş konuşmasını yapacak Genel Başkan Kılıçdaroğlu, daha sonra parti genel merkezinde PM üyeleriyle bir araya gelecek.

TEK GÜNDEM: 24 HAZİRAN SEÇİMİ



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, salı günü olağanüstü toplanacak PM'nin tek gündem maddesinin seçim olduğunu söyledi.

CHP'de kararların, yetkili kurullarda alındığına dikkati çeken Bingöl, "PM üyeleri salı günü cumhurbaşkanı adayına dönük düşüncelerini aktarırlar ve ağırlıklı tablo ortaya çıkar." dedi. Toplantıda, seçimlere ilişkin geniş değerlendirmelerin yanı sıra bir yol haritasının da belirleneceğini vurgulayan Bingöl, burada konuşulan isimler arasından CHP'nin adayının, daha sonra yapılacak MYK'de netleşeceğini aktardı.